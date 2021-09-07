8 сентября с днем ангела поздравляем обладателей восьми популярных имен

Именины 8 сентября отмечают Адриан, Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Мария, Николай и Наталья. Фото: unsplash.com

День ангела 8 сентября у мужчин по имени Адриан (Андриан), Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр и Николай, а также женщин с именем Наталья и Мария.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен для тех. кто выбирает как назвать ребенка. Если собираетесь поздравить знакомых именинников, подскажем варианты поздравлений.

Мужское имя Адриан происходит от латинского Adrianus, дословно означает житель Адрии - города в Италии. В Украине можно встретить такие формы этого имени как Андриан и Андриян.

Поздравления для Адриана

Наступил твой праздник светлый.

Долгожданный и заветный.

Адриан, пусть, ангел твой

Будет рядышком с тобой.

Поздравляю я любя,

С именинами тебя.

И желаю от души

Счастья, радости, любви!

Мужское имя Виктор происходит от латинского Victor и дословно означает "победитель". В древнеримской мифологии было эпитетом богов Юпитера и Марса. Приобрело широкую популярность в эпоху зарождения христианства. Женская форма имени - Виктория.

Поздравления для Виктора

Поздравления тебе, Виктор!

Победитель - вот призвание,

Я желаю, чтобы имя

Принесло тебе признание.

Чтоб мечты твои сбывались,

Были верными друзья,

Крепким было чтоб здоровье,

И несла тепло семья.

Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.

Поздравление для Георгия

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Желаю в работе брать новые старты,

Пусть будет по жизни легко идти.

Происхождение мужчкогоо имени Дмитрий связано с именем Деметры - древнегреческой богини земли и плодородия, и означает "преданный Деметре".

Поздравления для Дмитрия

Наш хороший, славный Дима,

Что тебе необходимо?

Смех, улыбки, развлечения,

Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,

В мыслях и душе порядок,

Независимость и воля,

Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,

Чтоб был к жизни интерес,

Много нового узнать,

И стремления всё понять.

Вера в самого себя,

Чтоб бороться до конца,

Чтоб сбывались все мечты.

И счастливым чтоб был ты.

Мужское имя Петр происходит от древнегреческого слова петрос и означает буквально "камень, глыба, скала".

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,

Тебе всех благ, любви, достатка,

Тебе пускай успехи светят,

Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!

Здоров будь, Петр, не хворай,

Осуществляй мечты, все цели!

Жизнь превращай в прекрасный рай,

Чтоб радостно глаза блестели!

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что дословно означает "победитель народов".

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,

Ты желанья загадай,

Чтобы жизнь была красивой,

И сбылись все перспективы,

Деньги знали в дом дорогу,

Приходили, и помногу,

Дружба чтоб была без фальши,

Забрал беды день вчерашний,

Чтоб в семье уют царил,

Каждый день счастливым был.

И сегодня, несомненно,

Всё исполнится мгновенно!

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Женское имя Мария происходит от еврейского имени Мириам, что имело значение "горькая, печальная". Это библейские имя, его имеет Богородица - Дева Мария, мать Иисуса Христа.

Поздравления для Марии

Маша, Машенька, Мария,

Поздравления принимай,

С доброй, ласковой улыбкой

Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,

Свет надежды пусть сияет,

И всю жизнь тебя, Мария,

Пусть любовь не покидает.

Женское имя Наталья происходит от греческого имени Наталиа. Которое, в свою очередь, является женской формой латинского имени Nātālis, что дословно означает "родной". Долгое время имя Наталья не очень часто использовалось в Украине. Популярность приобрело благодаря пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

Поздравление для Натальи

Наташа, я тебе желаю

Успеха и добра без края,

Заботы от родных и близких,

И быть у счастья первой в списке!

Пусть будет в мире уголочек,

Где ждут тебя и любят очень,

И станет жизнь, как в лучшей сказке,

Весёлой, яркой и прекрасной!

8 сентября в православной церкви молитвенно поминают мучеников Адриана и Наталию, а также чтят память священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).