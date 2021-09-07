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среда, 08 сентября 2021 05:00

8 сентября чествуют христианских покровителей супругов

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8 сентября чествуют христианских покровителей супругов
8 сентября чествуют христианский покровителей семьи - святых Адриана и Наталии. Фото: stefmon.ru

В среду 8 сентября православная церковь восточного обряда чтит мучеников Адриана и Наталии, и с ними 23-х других пострадавших за веру.

Адриан и Наталья жили в III-IV веках в Никомидии. Поженились и успели прожить в счастливом браке всего год. Во времена императора Максимиана происходили гонения против христиан. Правитель объявил награду язычникам за каждого христианина, которого приведут на суд.

Как-то императору доложили, что в горной пещере близ города скрываются христиане. Максимиан послал войско, которое действительно нашло 23-х христиан. Доставив в город, людей беспощадно избили. Правитель приказал допросить задержанных в суде и бросить в темницу, где держать до скорой смерти. Среди чиновников, которые заседали в судилище, председательствовал 28-летний мужчина по имени Адриан. Он заинтересовался верой, за которую христиане готовы были принять мученическую смерть. Его сердце загорелось любовью ко Христу Спасителю и он попросил, чтобы его имя также вписали в число заключенных. Сказал: "Я с сегодняшнего дня христианин и с радостью приму смерть за Христа".

Несмотря на уговоры императора отречься от веры и вычеркнуть свое имя из списка, Адриан остался непреклонен. И отказался молиться языческим богам о прощении. За это был закован в кандалы и брошен в тюрьму.

Адрианова молодая жена Наталья, узнав, что человек стал христианином и заключен, очень обрадовалась и славила Бога, потому что и сама была христианкой. Наталья поспешила в темницу, и, встретив своего мужа, обцеловала его кандалы, словами утешала и укрепляла его в вере: "Блажен ты, дорогой муж мой, что уверовал во Христа, потому что приобрел бесценное богатство. Не жалей по земному: ни красоты, ни молодости, ни богатства. Все земное - прах и тлен. Богу угодна только вера и добрые дела, вера в Христа - награда небес".

За поручительством других мучеников Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Наталья подумала, что ее муж отрекся от Христа. поэтому его отпустили на свободу, и не хотела впускать домой. Адриан убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины.

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По возвращении в тюрьму Адриана подвергли мучениям. Наталья не прекращала укреплять мужа, просила его принести первую молитву Богу за нее, не заставили выйти замуж за язычника после его смерти.

Палач приказал отбить святым конечности на наковальне. Наталья, опасаясь, чтобы человек, видя страдания других мучеников, не получил сомнения, просила мучителей начать казнь с него, даже сама помогала класть его руки и ноги на наковальню.

Тела мучеников хотели сжечь, но налетела сильная гроза, и печь погасла. Многие палачей были убиты молнией. Святая Наталия взяла себе руку своего мужа и сохраняла в доме.

Вскоре трибун армии просил у императора разрешения жениться на Наталье - и была молодая и богатая. Но она убежала в Византию. Там молилась на могиле своего мужа. Адриан явился во сне святой и сказал, что скоро она упокоится Господом. Бескровная мученица, изможденная предыдущими страданиями, действительно, вскоре умерла.

Святых Адриана и Наталии христиане считают покровителями супругов.

8 сентября молитвенно вспоминают также священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).

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