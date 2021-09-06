7 сентября с днем ангела поздравляйте двух мужчин

7 сентября именинники Владимир и Иван. Фото: unsplash.com

В вторник, 7 сентября День ангела отмечают Владимир и Иван.

Gazeta.ua расскажет о значении имен и запрпонуе варианты поздравлений для сегодняшних именинников.

Мужское имя Владимир распространено среди славянских народов, после канонизации Владимира Святого стало каноническим православным, а также католическим. Его происхождение связывают с словам "власть", "владеть" и "мир". Что, однако, исследователи считают ошибочным. Потому что в древнерусских памятниках имя писалось как Володимѣръ, где мѣръ означает "большой". Поэтому, вполне вероятно, дословно означает "большой обладатель", "великий правитель".

Поздравления для Владимира

Владимир, с праздником тебя!

Желаю и счастья, и добра,

И мира - чтоб в достатке жил,

Проблем не знал и не тужил.

Желаю крепкого здоровья,

Осуществленья всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать.

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Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость".

Поздравление для Ивана

Иван, принимай поздравления,

Пожелать хочу в жизни везения,

Побед, процветания, успеха,

Побольше, весёлого смеха.

Всегда будь, душой коллектива,

Любовь, пускай будет красива,

Друзья, будут пусть всегда рядом,

И чтоб ты имел всё, что надо!

7 сентября православная церковь восточного обряда молитвенно вспоминает святого Тита, епископа Критского - из числа 70-ти апостолов. Также сегодня чтят память святителей Варсиса и Евлогия, епископов Эдесских, и Протогена, епископа Каррийського, исповедника; а также святителя Мину, патриарха Константинопольского; святителя Иоанна Каппадокийского; священномученика Владимира (Мощанского), пресвитера.