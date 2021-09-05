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понедельник, 06 сентября 2021 03:01

День Ангела 6 сентября. Как оригинально поздравить именинников
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Православная церковь 6 сентября чтит память мученика Евтихия. Он был одним из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.

День Ангела сегодня празднуют Георгий и Петр.

Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос" - "земледелец". Это хорошие собеседники и верные друзья, которые могут хранить секреты. Они дружелюбны и быстро забывают обиды. У них складывается счастливуая супружеская жизнь. Однако Георгий не прощает лжи.

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Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и других творческих занятий. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Открытки для именинников
Фото: lux.fm
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников

Поздравления в стихах:

Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски!

***

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

***

Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед.

Пусть ангел в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.

Поздравления в прозе:

Дорогой мой именинник, поздравляю с Днем Ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь. Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей.

***

Не важно какое сегодня небо - голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой.

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.

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