7 нестандартных подарков на новогодние праздники

Период новогодних и рождественских праздников, кроме положительных эмоций, приносит еще много приятных хлопот. Друзья, знакомые и родные ждут праздничных подарков. Какие подарки выбрать, чтобы это стало полезным и памятным.

Предлагаем несколько вариантов оригинальных подарков на праздники 2020 года.

Батут

Только представьте счастливые глаза детей, которым купили батут и они могут на нем прыгать сколько угодно. Собрать батут можно ориентировочно за полтора часа. Они есть разных размеров, поэтому можно выбрать такой, который будет стоять в доме и не нужно ждать лета, чтобы разложить его во дворе. Кроме того, для детей это развлечение безопасно. Батуты имеют двойные усиленные ножки, защитные сетки с лесенками.

Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Беговые дорожки

Это будет отличным подарком не только для любителей спорта, но и для всех, кому небезразлично свое здоровье. Беговую дорожку можно поставить дома, она компактна. Можно выбрать из массажерами и без, с колесиками для перемещения, с различными мощностями двигателя и скоростями. Также есть комплекты с usb-кабелем.

Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Набор бокалов

Посуда - это всегда хороший и нужный подарок. Бокалы могут быть любой формы и объема. Набор бокалов для праздничного стола на шесть и более человек прекрасно подойдет для родителей или друзей. Также можно подарить два - для влюбленной пары.

Чемодан

Если ваши друзья любят путешествовать или просто ездят в командировки, то чемодан им всегда пригодится. Даже для тех, кто редко куда выбирается, чемодан будет нужным для переезда на другую квартиру или в отпуск. Чемоданы можно выбрать разного цвета и объема.

Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Мультиварка

Этот подарок непременно понадобится всем. Хозяйкам на кухне мультиварка облегчает жизнь. Мультиварка сохраняет полезные свойства продуктов. Ее можно подарить и студентам, которые иногда не имеют времени, чтобы приготовить пищу и перекусывают фаст-фудом.

Набор для пикника

Пикник можно организовать не только летом, но и среди зимы. Поэтому для любителей активного отдыха - это замечательный подарок. Не надо будет брать у кого-то шампуры, котлы и т.д.

Путевка в санаторий

Этот вариант сюрприза прекрасно подойдет для родителей. Они будут приятно удивлены, когда вы организуете для них мини-отпуск с лечебными процедурами где-то на свежем воздухе. Так они смогут отдохнуть и набраться сил.