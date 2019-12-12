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четверг, 12 декабря 2019 12:47

7 нестандартных подарков на новогодние праздники

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Период новогодних и рождественских праздников, кроме положительных эмоций, приносит еще много приятных хлопот. Друзья, знакомые и родные ждут праздничных подарков. Какие подарки выбрать, чтобы это стало полезным и памятным.

Предлагаем несколько вариантов оригинальных подарков на праздники 2020 года.

Батут

Только представьте счастливые глаза детей, которым купили батут и они могут на нем прыгать сколько угодно. Собрать батут можно ориентировочно за полтора часа. Они есть разных размеров, поэтому можно выбрать такой, который будет стоять в доме и не нужно ждать лета, чтобы разложить его во дворе. Кроме того, для детей это развлечение безопасно. Батуты имеют двойные усиленные ножки, защитные сетки с лесенками.

  Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год
Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Беговые дорожки

Это будет отличным подарком не только для любителей спорта, но и для всех, кому небезразлично свое здоровье. Беговую дорожку можно поставить дома, она компактна. Можно выбрать из массажерами и без, с колесиками для перемещения, с различными мощностями двигателя и скоростями. Также есть комплекты с usb-кабелем.

  Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год
Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Набор бокалов

Посуда - это всегда хороший и нужный подарок. Бокалы могут быть любой формы и объема. Набор бокалов для праздничного стола на шесть и более человек прекрасно подойдет для родителей или друзей. Также можно подарить два - для влюбленной пары.

Чемодан

Если ваши друзья любят путешествовать или просто ездят в командировки, то чемодан им всегда пригодится. Даже для тех, кто редко куда выбирается, чемодан будет нужным для переезда на другую квартиру или в отпуск. Чемоданы можно выбрать разного цвета и объема.

  Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год
Варианты оригинальных подарков на Новый 2020 год

Мультиварка

Этот подарок непременно понадобится всем. Хозяйкам на кухне мультиварка облегчает жизнь. Мультиварка сохраняет полезные свойства продуктов. Ее можно подарить и студентам, которые иногда не имеют времени, чтобы приготовить пищу и перекусывают фаст-фудом.

Набор для пикника

Пикник можно организовать не только летом, но и среди зимы. Поэтому для любителей активного отдыха - это замечательный подарок. Не надо будет брать у кого-то шампуры, котлы и т.д.

Путевка в санаторий

Этот вариант сюрприза прекрасно подойдет для родителей. Они будут приятно удивлены, когда вы организуете для них мини-отпуск с лечебными процедурами где-то на свежем воздухе. Так они смогут отдохнуть и набраться сил.

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