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воскресенье, 06 мая 2018 23:53

5 самых впечатляющих фонтанов, которые стоит увидеть в Украине

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С потеплением в Украине запустили в работу много фонтанов. Некоторые из них создают такое зрелище, которое нельзя пропустить.

Автор: zik.ua
  Фонтаны в Украине: показали поразительные примеры
Фонтаны в Украине: показали поразительные примеры

С помощью воды, камня, музыки и света архитекторы превращают обычные улицы в настоящие произведения искусства. Чтобы быть в курсе всех таких мест, стоит пересмотреть эту подборку.

"Фонтан жизни" в Запорожье

Фонтан имеет форму большого шара, вращающегося под действием воды. Этот шар - крупнейший в Украине. Его вес - 3,8 тонны, а диаметр - 1,3 метра. Его установили в 2004 году в Запорожье на площади Маяковского в память жертв Чернобыльской катастрофы.

Вокруг фонтана расположены восемь каменных скульптур-символов. Среди них фигура "Чернобыль", которая увековечивает память всех ликвидаторов аварии.

Фонтан-беседка "Зеркальная струя" в Харькове

Это первый официальный символ города. "Зеркальная струя", который построили еще в 1947 году. Несколько лет назад композицию модернизировали - теперь ее украшает разноцветная подсветка.

Фонтан-беседка входит в число знаменитых "Семи чудес Харькова". Расположен водный комплекс на Сумской улице в сквере Победы, напротив Харьковского театра оперы и балета.

Фонтан "Аркадия" в Одессе

Это первый в Одессе и второй в Украине светомузыкальный фонтан. Комплекс на набережной в Аркадии отрыли в 2014 году.

Каждый вечер из бассейна десятки 20-метровых разноцветных струй воды бьют в небо. Слушать пение фонтана жители и гости Южной Пальмиры могут, прогуливаясь по знаменитой аллее Аркадии.

Фонтаны на Майдане в Киеве

Открыли фонтаны специально к "Евровидению 2017". До этого они не работали три года. Комплекс был разрушен во время Революции достоинства, и его пришлось заново восстанавливать.

Высота самого высокого струи воды "Большого" фонтана достигает 35 метров, в центре "Малых" фонтанов - 15 метров. Здесь установлено 75 насосных агрегатов, 18 акустических систем, более 600 светодиодных светильников.

Сегодня работу фонтанов на Майдане сопровождает классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне в ходе голосования. А яркая светодиодная подсветка создает романтическую атмосферу в центре города.

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"Жемчужина любви" в Умани

Светомузыкальный фонтан входит в тройку крупнейших в Украине. Его открыли 25 июня 2017 в парке Тараса Шевченко и на Осташевский стал города. Площадь основной чаши главного фонтана - 450 квадратных метров, а водного экрана - почти 200 квадратных метров.

Высота струи воды плавающей конструкции составляет 19 метров, а статических фонтанов - 1,9 метров. Название "Жемчужине любви" выбрали жители города во время онлайн-голосования на страницах в соцсетях.

К началу купального сезона официально откроют 13 столичных пляжей. Об этом сообщил пресс-секретарь КП "Плесо" Евгений Кобан.

"Открытие купального сезона в этом году планируется в конце мая - по графику. Мы ожидаем, когда вода в киевских водоемах прогреется до 18 градусов. Это позволит специалистам принять все необходимые пробы", - рассказал он.

obozrevatel.com
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