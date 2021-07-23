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суббота, 24 июля 2021 03:00

24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
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24 июля День Ангела празднуют Ольга, Елена и Алена, Илона, а также Аркадий, Илларион, Лев и Никодим.

Если знаете тех, кто носит такие имена - не забудьте поздравить, а Gazeta.ua вам в этом поможет. Для тех, хто выбирает, как назвать ребенка, поясним значение имен.

  Красивые поздравления с именинами
Красивые поздравления с именинами

Женское имя Ольга впервые встречается в летописях в контексте киевской княгини, жившей в X веке на территории нынешней Украины. Вероятно, имя происходит от древнескандинавского имени Hélga, что означает "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "фатальная". Или, возможно, от древнеславянских имен Вольга, Волх - то есть "солнечная", "хорошая", "значительная", "великая".

Поздравления для Ольги

Дорогая наша Оля!
Есть в тебе и ум, и воля,
Доброта и красота,
И улыбка, и мечта.

Праздник твой сегодня, Оля.
Пусть прекрасной будет доля,
Станет жизнь твоя богаче
И любовью, и удачей!

Пусть в любое время года
Радует тебя погода,
Пусть здоровье не хромает,
Счастье в сердце прибывает!

Примерно такое же значение - "светлая", "светоч", "факел" - имеет в древнегреческом языке имя Елена. Именно его получила княгиня Ольга при крещении в честь византийской императрицы Елены, которая стала крестной матерью киевской правительнице. Очень распространенное христианское имя, которое имеет варианты в разных языках. В частности, в Украине ему соответствует имя Олена, на русский манер - Алена, а венгерский вариант имени - Илона. Обладательницы всех этих имен отмечают сегодня День Ангела.

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Поздравления для Елены

Ты сверкаешь в этой жизни,
Словно камень драгоценный.
Неспроста тебя назвали
Ярким именем - Елена!

Пожелаю быть счастливой
И прекрасною бессменно,
Чтобы этот мир огромный
Стал тебе достойной сценой!

Для родных, друзей, знакомых
Оставайся несравненной,
Удивительной, волшебной,
Замечательной Еленой!

Поздравления для Алены

Аленка, пусть твои глаза
Сияют радостно всегда!
Пусть сердце верит в чудеса,
Чтобы исполнилась мечта!

Люби и будь всегда любима,
Живи в достатке и добре!
Красива будь, неповторима,
Всех благ желаю я тебе!

Поздравление для Илоны

Илона, ты как солнца первый луч,
Тебе хочу сегодня пожелать
На горизонте жизненном не видеть туч
И горя больше никогда не знать.

Пусть будут дни окрашены в цвета
Весенней свежести и летнего тепла.
Пусть окружат тебя любимые друзья,
Пусть будет жизнь твоя любви полна!

Автор: pinterest.ru
  Красивые поздравления с именинами
Красивые поздравления с именинами

Мужское имя Аркадий происходит из греческого языка и дословно означает жителя региона Аркадия (историческая область Древней Греции на полуострове Пелопоннес. - Gazeta.ua). Также может означать "пастух".

Поздравление для Аркадия

Поздравлять тебя мы рады
В этот лучший день в году,
Счастлив будь всегда, Аркадий,
Догоняй свою мечту.

Пусть несчастья и тревоги
Заплутают на пути,
Чтоб к тебе свою дорогу
Лишь любовь могла найти.

Чтоб нашла тебя удача,
Привела с собой успех,
Радость чтоб пришла в придачу,
И ты был счастливей всех.

Мужское имя Илларион образовано от древнегреческого имени Хиларион, которое происходит от слова хиларос - "радостный, веселый".

Поздравление для Иллариона

Достоин короны, достоин и трона -
Все это твердим мы про Иллариона.
Он правила чтит, соблюдает закон,
Прими поздравленья, прими наш поклон.
Бесстрашный и смелый наш Илларион,
Преграды смети, одолей Рубикон,
Будь молод, любим, обожаем, силен,
К победе приди, храбрый Илларион!

Автор: pinterest.ru
  Красивые поздравления с именинами
Красивые поздравления с именинами

Мужское имя Лев происходит от древнегреческого Leon и означает "царь зверей", буквально "лев". Украинская форма этого имени - Левко, Левчик.

Поздравление для Льва

Смелый и отважный Лев,
Он защитник знатный,
Добрый, честный человек,
Рост имеет статный,
Льву желаем от души
Море позитива,
Денег, счастья и добра,
И любви красивой!

Мужское имя Никодим имеет греческое происхождение, что дословно означает "народ-победитель" и по буквальному смыслу греческого оригинала семантически тождественно имени Николай.

Поздравление для Никодима

День сегодня необычный,
Он вообще незаменим,
Потому что праздник личный
Отмечает Никодим.

Счастья, долгих лет, здоровья.
Что еще тебе сказать?
Всех родных своей любовью
И заботой согревать!

24 июля православная церковь чтит память равноапостольной княгини Ольги, святой Евфимии Всехвальной, мученика Киндея Сидського, мученика Никодима Албанского, преподобного Никодима Афонского, мученика Нектария, преподобного Аркадия Вяземского, преподобного Льва Мандрского и новомученика Иллариона.

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