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вторник, 20 августа 2019 13:24

200 калорий за фильм: какое кино смотреть, чтобы худеть

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200 калорий за фильм: какое кино смотреть, чтобы худеть
Какие фильмы смотреть, чтобы скидывать вес. Фото: https://pikabu.ru

Похудение без диет вполне возможно даже за просмотром фильмов. Но любая кинолента не подойдет.

Британские ученые из Университета Вестмистера сообщили, что для уменьшения веса необходимо смотреть хорроры.

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Именно благодаря фильмам ужасов в крови вырабатывается адреналин и зритель теряет калории. Во время просмотра можно потерять от 105 до 200 калорий.

"Быстрое высвобождение адреналина, которое происходит в момент вспышки сильного стресса (или как в данном случае - в момент сильного страха), способно снизить аппетит, усилить интенсивность метаболизма и "сжечь" больше калорий", - объяснил специалист по клеточному метаболизма и физиологии доктор Ричард Маккензи.

Фильм по книге Стивена Кинга "Сияние" помогает "сжечь" около 184 ккал (это средний показатель среди зрителей), "Челюсти" - около 161 ккал, а "Изгоняющий дьявола" - от 158 ккал.

Недавно украинская фитнес-тренер и звезда шоу "Взвешенные и счастливые" Анита Луценко рассказала о важном аспекте похудения и тренировок - мотивации.

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