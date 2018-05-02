20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце

Фото: boredpanda.com

Порода самоед является одной из древнейших среди ездовых собак. Они преданы, сильные и со спокойным темпераментом. Легко выдерживают тяжелые физические нагрузки и холод. При условии правильного воспитания хорошо уживаются с членами семьи, в том числе детьми. Поэтому является прекрасной породой для семейной пары.

Самоеды больше похожи на пушистые белые облака. Их плотная шерсть требует частого ухода и нужна для защиты от жгучих сибирских морозов, откуда они произошли.

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Эти активные, умные собаки требуют много упражнений. Но веселое, добродушное общение стоит дополнительных усилий.

Вoredpanda сделала подборку фото, которые доказывают, насколько интересная и разноплановая жизнь с самоедами.