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среда, 02 мая 2018 23:28

20 невероятных фото самоедов, которые растопят любое сердце
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Собаки, которые растапливают сердца: впечатляющие фото самоедов
Фото: boredpanda.com
Собаки, которые растапливают сердца: впечатляющие фото самоедов
Собаки, которые растапливают сердца: впечатляющие фото самоедов
Собаки, которые растапливают сердца: впечатляющие фото самоедов
Собаки, которые растапливают сердца: впечатляющие фото самоедов

Порода самоед является одной из древнейших среди ездовых собак. Они преданы, сильные и со спокойным темпераментом. Легко выдерживают тяжелые физические нагрузки и холод. При условии правильного воспитания хорошо уживаются с членами семьи, в том числе детьми. Поэтому является прекрасной породой для семейной пары.

Самоеды больше похожи на пушистые белые облака. Их плотная шерсть требует частого ухода и нужна для защиты от жгучих сибирских морозов, откуда они произошли.

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Эти активные, умные собаки требуют много упражнений. Но веселое, добродушное общение стоит дополнительных усилий.

Вoredpanda сделала подборку фото, которые доказывают, насколько интересная и разноплановая жизнь с самоедами.

boredpanda.com
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