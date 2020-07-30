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пятница, 31 июля 2020 02:28

20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20

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До и после, как было лучше - судите сами.
Фото: © jeremyrennersucks / Reddit
До и после, как было лучше - судите сами.
До и после, как было лучше - судите сами.
До и после, как было лучше - судите сами.
До и после, как было лучше - судите сами.

Если есть желание изменить внешность, иногда стоит всего лишь посетить парикмахера. Это касается не только людей, но и наших четвероногих друзей. После похода к грумеру некоторые животные настолько не похожи на себя, что даже владельцы, и те их не узнают.

Bright Side пересмотрели сотни фотографий животных, которые взорвали сеть кардинальными изменениями во внешности.

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Домашние животные - источник безграничной любви. Животные отдают ее в несметном количестве. Пользователи со всего мира поделились фото, которые показывают нежные чувства к самым милым"членам своей семьи".

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