16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых

16 августа день ангела у Антона, Вячеслава, Ивана, Исаака, Кузьмы, Николая и Соломии. Фото: unsplash.com

16 августа по восточной православной традиции день тезоименства отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай и Соломия.

Если знаете людей с таким именем, не забудьте поздравить их с праздником, а Gazeta.ua предлагает варианты приветствий.

История происхождения имени Антон неоднозначна. По одной версии, это русская форма римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступающий в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова anthos, что означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.

Хочу удачи пожелать

Тебе, мог друг, на именины,

Уныния совсем не знать.

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Иван, в день ангела желаю

Тебе душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Пускай исполнятся мечты.

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Мужское имя Вячеслав имеет славянское происхождение и дословно означает "самый славный".

Кузьма - мужское имя, народная форма канонического имени Косма, которое происходит от греческого слова космос, что означает "порядок", или дословно "космос".

Поздравляю сегодня вас с праздником!

Чтоб любимы вы были и счастливы,

Пропадет навсегда пусть отчаяние,

И чтоб грусть никогда не встречали вы!

Пусть исполнятся ваши мечтания,

Чтоб желанными были свидания!

Пусть успех и удача в содружестве

Помогают, когда это нужно вам!

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Мужское имя Николай имеет греческое происхождение от Николас, что дословно означает "народ-победитель".

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем искренне побед,

В день ангела тепла, удачи,

Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,

Добра, уюта, доброты,

Пускай по жизни окружает

Любовь и много красоты.

Женское имя Соломия происходит от древнееврейского Саломея. Имеющий сродство к слову шалом - "мир". В Украине имя было распространено в форме Солоха. Мужская форма имени - Соломон.

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

И пусть друзья не забывают,

Пусть будет радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех.

И пусть любовь, как лучезарная звезда,

Путь освещает твой всегда!

16 августа молитвенно почтитают память святого Исаакия, Далмата и Фауста; преподобного Антония Римлянина; святой праведной Саломии; преподобного Космы отшельника; мученика Раждена, груди; преподобного Иоанна, игумена острова Паталарий; святого Феоктиста, чудотворца Оптиматонського; святителя Акакия, епископа Рептинського; священномученика диакона Вячеслава (Луканина) священномученика иерея Николая (Померанцева).