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понедельник, 16 августа 2021 03:00

16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых

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16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа день ангела у Антона, Вячеслава, Ивана, Исаака, Кузьмы, Николая и Соломии. Фото: unsplash.com

16 августа по восточной православной традиции день тезоименства отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай и Соломия.

Если знаете людей с таким именем, не забудьте поздравить их с праздником, а Gazeta.ua предлагает варианты приветствий.

История происхождения имени Антон неоднозначна. По одной версии, это русская форма римского родового имени Антонинус, что в переводе с греческого означает "вступающий в бой", "противостоящий". По второй версии, имя Антон происходит от греческого слова anthos, что означает "цветок". Долгое время у славян имя Антон считалось простонародным.

Хочу удачи пожелать
Тебе, мог друг, на именины,
Уныния совсем не знать.
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!

Мужское имя Иван происходит от древнееврейского Йоханен, что означает "Яхве милостив", "Бог милостив", то есть "Божья милость". Женская форма имени - Иванна, Иванка.

Иван, в день ангела желаю
Тебе душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Пускай исполнятся мечты.
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

Мужское имя Вячеслав имеет славянское происхождение и дословно означает "самый славный".

Кузьма - мужское имя, народная форма канонического имени Косма, которое происходит от греческого слова космос, что означает "порядок", или дословно "космос".

Поздравляю сегодня вас с праздником!
Чтоб любимы вы были и счастливы,
Пропадет навсегда пусть отчаяние,
И чтоб грусть никогда не встречали вы!

Пусть исполнятся ваши мечтания,
Чтоб желанными были свидания!
Пусть успех и удача в содружестве
Помогают, когда это нужно вам!

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Мужское имя Николай имеет греческое происхождение от Николас, что дословно означает "народ-победитель".

Тебя сегодня поздравляем,
Желаем искренне побед,
В день ангела тепла, удачи,
Успехов ярких на сто лет!

Здоровья крепкого и силы,
Добра, уюта, доброты,
Пускай по жизни окружает
Любовь и много красоты.

Женское имя Соломия происходит от древнееврейского Саломея. Имеющий сродство к слову шалом - "мир". В Украине имя было распространено в форме Солоха. Мужская форма имени - Соломон.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
И пусть друзья не забывают,
Пусть будет радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех.
И пусть любовь, как лучезарная звезда,
Путь освещает твой всегда!

16 августа молитвенно почтитают память святого Исаакия, Далмата и Фауста; преподобного Антония Римлянина; святой праведной Саломии; преподобного Космы отшельника; мученика Раждена, груди; преподобного Иоанна, игумена острова Паталарий; святого Феоктиста, чудотворца Оптиматонського; святителя Акакия, епископа Рептинського; священномученика диакона Вячеслава (Луканина) священномученика иерея Николая (Померанцева).

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