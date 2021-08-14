15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине

Сегодня, 15 августа, день ангела отмечают Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас. Поздравьте своих близких и родных с именинами.
Традиция празднования именин известная у нас с 17 веке. Обычно перед праздником семья варила пиво и испекали именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.
Днем друзьям и родственникам раздавались именинные пироги, причем нередко начинка и размер пирога имели особый смысл, который определялся характером отношений именинника и его близких. Вечером устраивали праздничный ужин.
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Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.
От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие – в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!
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Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!
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В этот день ты справляешь не свой день рождения, а День рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!
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От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.
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Ангел-хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую — за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую — за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую,
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья не забывают,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!
***
День Ангела! Какой волшебный праздник
У имени, что радует теплом.
Твой Богом данный, праведный посланник
Накроет сердце лаской и добром.
Пусть счастья будет столько, сколько хочешь,
Любви взаимной – полный океан.
От жизни ты бери, чего захочешь,
И радость пусть взорвется, как вулкан.
Чтоб счастья свет тебя согрел в печали,
Друзья всегда в проблемах помогли,
И чтобы ангелы на крыльях век качали,
А на душе подснежники цвели!
***
С Днем Ангела! Дай Бог тебе
Побольше радости в судьбе!
Поменьше всяких испытаний,
Поменьше горя и страданий.
Побольше ласки и весны,
Чтоб радужными были сны,
Чтоб крепкою была семья,
Не забывали, чтоб тебя друзья!
15 августа православная церковь чтит память святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходил из еврейской диаспоры.
По поверью, какая погода будет в этот день, таким будет и первый месяц осени.
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