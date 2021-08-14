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воскресенье, 15 августа 2021 03:02

15 августа день ангела у владельцев популярных имен в Украине
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Сегодня, 15 августа, день ангела отмечают Василий, Иван, Кирилл, Роман, Степан, Тарас. Поздравьте своих близких и родных с именинами.

Традиция празднования именин известная у нас с 17 веке. Обычно перед праздником семья варила пиво и испекали именинные пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

Днем друзьям и родственникам раздавались именинные пироги, причем нередко начинка и размер пирога имели особый смысл, который определялся характером отношений именинника и его близких. Вечером устраивали праздничный ужин.

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Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

От всей души поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех твоих начинаниях, а здоровье, счастье и благополучие – в ежедневной жизни! Чтобы накопленный жизненный опыт и мудрость помогли достичь новых высот! Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

***

Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а День рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

***

Ангел-хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую — за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую — за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую,
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья не забывают,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

***

День Ангела! Какой волшебный праздник
У имени, что радует теплом.
Твой Богом данный, праведный посланник
Накроет сердце лаской и добром.
Пусть счастья будет столько, сколько хочешь,
Любви взаимной – полный океан.
От жизни ты бери, чего захочешь,
И радость пусть взорвется, как вулкан.
Чтоб счастья свет тебя согрел в печали,
Друзья всегда в проблемах помогли,
И чтобы ангелы на крыльях век качали,
А на душе подснежники цвели!

***

С Днем Ангела! Дай Бог тебе
Побольше радости в судьбе!
Поменьше всяких испытаний,
Поменьше горя и страданий.
Побольше ласки и весны,
Чтоб радужными были сны,
Чтоб крепкою была семья,
Не забывали, чтоб тебя друзья!

Фото: pinterest.com

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходил из еврейской диаспоры.

По поверью, какая погода будет в этот день, таким будет и первый месяц осени.

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Дата
15
августа

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