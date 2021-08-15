Церковный праздник 16 августа: кому сегодня молятся

16 августа православная церковь вспоминает святых Исаакия, Далмата и Фавсту, а также Новгородского чудотворца Антония Римлянина. Фото: unsplash.com

По православному календарю 16 августа отмечают день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста.

Преподобный Исаакий жил в IV веке. Происходил "с востока" - вполне вероятно, из Сирии. Он трудился в пустыне, совершая подвиги поста и молитвы и сохраняя в чистоте учение апостольское. Так продолжалось много лет, пока не услышал голос с небес, что велел ему отправиться в Константинополь. Прибыв туда, святой застал столицу охваченной ересью арианства, приверженцем которой был император Валент.

В это время Византийской империи угрожали готы. Когда император Валент выходил во главе войска на битву с готами, преподобный, обратившись к императору, громко воскликнул: "Царь, открой храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!". Святой объявил пророчество, согласно которому если император не откроет православные храмы, его армия потерпит поражение, а сам он погибнет в огне. Но император не прислушивался, приказал схватить Исаакия и держать в заключении до своего возвращения.

Скоро сбылось пророчество святого Исаакия: армия Валента была разбита готами. Император, спасаясь бегством, сгорел в деревянной кладовке, подожженной преследователями.

Когда весть о гибели императора дошло до Константинополя, преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. Новоизбранный на престол царь Феодосий Великий выгнал из Константинополя ариан, вернул храмы православным и созвал Второй Вселенский Собор.

Исаакий поселился в келье, которую для него построили за чертой города. Святой всегда стремился помогать бедным, и если кто-то, встретив его на дороге, просил милостыню, он снимал с себя плащ и отдавал нищему. Если Исаакий возвращался из города, ворота уже были закрыты, то после молитвы и крестного знамения святого они всегда чудесным образом открывались.

Впоследствии вокруг кельи Исаакия основали монастырь, названный Далматского, считавшийся самым древним в Константинополе. Там святой прожил до конца своих дней. Почувствовав приближение смерти, преподобный Исаакий, призвав учеников наставлял их в правой вере и выбрал среди них одного, по имени Далмат, которого назначил своим преемником.

Преподобный Далмат был ревностным поборником православной веры на III Вселенском Соборе в Эфесе, осудившем ересь Нестория. После Собора святых отцов возвели преподобного Далмата в сан архимандрита Далматской обители, в которой он и умер девяностолетним старцем в V веке - после 446 года. О преподобном Фавсте известно, что он, как и отец, был большим аскетом и из монашеских подвигов особенно отличился в посте. После смерти отца преподобный Фавст стал игуменом обители.

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Преподобный Косма отшельник жил в VI веке в Фаранский пустыни, в Палестине. Был строгим постником, твердым хранителем православной веры и догматов церковных, глубоко знал Священное Писание и творения отцов Церкви.

Святая праведная Саломия - дочь святого праведного Иосифа Обручника, жена Якова Заведея, иметь святых апостолов Иоанна Богослова и Иакова. Присутствовала при распятии и погребении Иисуса Христа, а также - среди мироносиц, что утром пришли к гробу помазать тело Христово. О ней есть упоминания в Евангелиях от Матфея и от Марка.

Когда Иисус Христос на пути в Иерусалим учил своих учеников о предстоящих его страдания, крестную смерть и воскресение, к нему приступила Саломия со своими двумя сыновьями и просила обещать им особую милость. Она просила, чтобы в Царствии Своем он посадил одного из них по правую руку, а другой - по левую. После возмущения других апостолов Христос разъяснил им истинное значение Царства Небесного, совершенно отличного от царства мира сего.

Сегодня верующие православного восточного обряда также вспоминают Новгородского чудотворца - преподобного Антония Римлянина, что скончался в XII веке.

16 августа также молитвенно почитают память мученика Раждена, перса, пострадавшено за веру в V веке; преподобного Иоанна, игумена острова Паталарий; святого Феоктиста, чудотворца Оптиматонського; святителя Акакия, епископа Рептинського; священномученика диакона Вячеслава (Луканина), застреленного красноармейцами в 1918 году; священномученика иерея Николая (Померанцева), умершего в советском исправительном лагере в 1938 году.