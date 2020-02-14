15-летний юбилей: собрали малоизвестные факты о YouTube

Нужно больше тысячи лет, чтобы посмотреть все видео на Youtube Фото: Cossa.ru

15 лет назад, 14 февраля 2005, зарегистрировали домен Youtube.com. "Ютуб" самый популярный в мире видеосервис. Держит интернет-монополию в своем сегменте.

Представляем 15 малоизвестных интересных фактов об этом ресурсе, пишет OBOZREVATEL.

1. Создатели YouTube Стив Чен, Чад Хердл и Джавед Карим работали в компании Paypal, основателем которой является знаменитый бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

2. Если бы YouTube был голливудской кинокомпанией, он мог бы выпускать еженедельно 60 тыс новых фильмов благодаря загруженным на сервис материалам.

3. Нужно больше тысячи лет, чтобы посмотреть все видео на Youtube.

4. Первым в истории видеороликом, опубликованным на YouTube, стал "Я в зоопарке". Был загружен 23 апреля 2005 одним из основателей сервиса Джаведом Каримом.

5. Ежедневное количество просмотров видео на YouTube превышает 2 млрд.

6. Канадская суперзвезда Джастин Бибер получил первый крупный контракт со звукозаписывающим лейблом благодаря своим записям, которые его мать выкладывала на YouTube.

7. Когда YouTube только появился, пользователи рассказывали о нем своим друзьям, которые набирали название сайта по слуху: "utube.com". Это доменное имя было занято компанией Universal Tube & Rollform Equipment. Хотя фирма получила бесплатную рекламу, их сайт постоянно падал из-за количества желающих подключиться к нему.

8. Первый видеоролик, который набрал на YouTube млрд просмотров - это клип южнокорейского исполнителя PSY на песню "Gangnam Style". Заветная цифра была достигнута 21 декабря 2012 года.

9. Если вы зальете на YouTube смешное видео и оно станет популярным, то продюсер шоу "Самое смешное видео Америки" может предложить вам снять видео и подписать с ним эксклюзивный договор в обмен на шанс выиграть $100 тыс.

10. На сервисе YouTube создано более 100 аккаунтов японских кошек, имеющих партнерский статус. По информации инсайдеров, уровень дохода в некоторых из этих кошек выше средней зарплаты в Японии.

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11. YouTube приносит своим владельцам доход более $20 млрд в год, а его рыночная стоимость сейчас составляет более $140 млрд.

12. Видео с наибольшим количеством просмотров на YouTube на данный момент является Despacito, музыкальный клип исполнителей Луиса Фонса и Дэдди Янки. На теперь он набрал около 6,6 млрд просмотров.

13. Видео, которое получило на YouTube больше всего дизлайкив в истории, было опубликовано Google. Это ролик YouTube Rewind 2018 года. В 2020 году количество дислайкив под этим видео достигла 17 млн.

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14. YouTube поддерживает 75 различных языков. Это означает, что лингвистически сайт доступен для 95% населения земного шара.

15. YouTube является второй по популярности поисковой системой в Интернете, уступая только Google.

YouTube сменил дизайн главной страницы в версии для настольных компьютеров. YouTube сейчас находится в процессе развертывания переработанной версии домашней страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений, сообщается на официальном блоге YouTube