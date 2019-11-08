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пятница, 08 ноября 2019 09:48

YouTube сменил дизайн и создал много новинок

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YouTube сменил дизайн и создал много новинок
segodnya YouTube удивил изминениями и новым дизайном

YouTube сменил дизайн главной страницы в версии для настольных компьютеров.

YouTube сейчас находится в процессе развертывания переработанной версии домашней страницы для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новый внешний вид призван "помочь найти следующее отличное видео для просмотра" и включает в себя ряд тонких изменений, сообщается на официальном блоге YouTube

В первую очередь, в YouTube увеличились эскизы видео и добавлена ​​функция предварительного просмотра в более высоком разрешении. Поскольку эскизы увеличились в размерах, количество рекомендованных видео в одной строке уменьшилось - вместо 5 их стало 4. Также расширили количество символов в названии видеороликов, чтобы пользователи могли получить как можно больше информации о контенте.

Чтобы находить ролики любимых авторов было проще, на главной странице YouTube под каждым видео теперь показываются значки каналов. Авторам это позволит привлечь внимание зрителей.

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Изменениям подверглась функция очереди нет. Google услышала просьбу пользователей и внедрила возможность добавлять видео в очередь, не прерывая воспроизведения текущего ролика. Однако после закрытия браузера очередь будет очищена. Чтобы сохранить ролики, понравившиеся навсегда, нужно будет добавить их в список воспроизведения "Смотреть позже".

Появилась полезная функция скрытия рекомендаций с определенных каналов. Если вы не хотите видеть на главной странице контент определенного автора, нажмите на значок меню в виде трех точек под роликом и выберите "Не рекомендовать видео с этого канала".

Винницкий таксист-переселенец Андрей Турко в собственной машине устроил караоке.

В его плей-листе - 100 тыс. песен. Покупает их через специальное приложение. Ролики с поющими пассажирами Андрей загружает на youtube. Перед тем спрашивает разрешение.

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