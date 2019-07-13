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воскресенье, 14 июля 2019 02:24

15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
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Камеры Google Street View сделали смешные случайные снимки животных
Фото: Bored Panda
Камеры Google Street View сделали смешные случайные снимки животных
Камеры Google Street View сделали смешные случайные снимки животных
Камеры Google Street View сделали смешные случайные снимки животных
Камеры Google Street View сделали смешные случайные снимки животных

В сети показали смешные фото животных. Своей непосредственностью они способны поднять настроение любому.

Их случайно поймали камеры Google Street View, пишет Bored Panda.

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Компания подключила устройства в 2007 году. Они прикреплены ко всем видам транспорта, их даже устанавливают на людях. Поэтому часто в объектив часто попадают самые неожиданные места и сцены.

В Британии прошла ежегодная премия лучших фото собак - Dog Photographer of the Year-2019. Лучшим снимком признали фото Дениз Чикоки, на котором глухой пес-спасатель позирует на фоне цветов.

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