15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер

Фото: Bored Panda

В сети показали смешные фото животных. Своей непосредственностью они способны поднять настроение любому.

Их случайно поймали камеры Google Street View, пишет Bored Panda.

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Компания подключила устройства в 2007 году. Они прикреплены ко всем видам транспорта, их даже устанавливают на людях. Поэтому часто в объектив часто попадают самые неожиданные места и сцены.

В Британии прошла ежегодная премия лучших фото собак - Dog Photographer of the Year-2019. Лучшим снимком признали фото Дениз Чикоки, на котором глухой пес-спасатель позирует на фоне цветов.