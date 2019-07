Показали лучшие фото собак

В Британии прошла ежегодная премия лучших фото собак - Dog Photographer of the Year-2019.

Традиционно победу присуждали в 11 номинациях, передает The Independent.

Лучшим снимком признали фото Дениз Чикоки, на котором глухой пес-спасатель позирует на фоне цветов.

За эту работу фотограф получила картину от художницы Сары Аббот.

Фото с собакой Мерлином также победило в номинации "Взрослые собаки".

Публикуем других конкурсантов.

