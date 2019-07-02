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вторник, 02 июля 2019 16:29

Показали лучшие фото собак
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Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year
Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year
Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year
Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year
Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year

В Британии прошла ежегодная премия лучших фото собак - Dog Photographer of the Year-2019.

Традиционно победу присуждали в 11 номинациях, передает The Independent.

Лучшим снимком признали фото Дениз Чикоки, на котором глухой пес-спасатель позирует на фоне цветов.

За эту работу фотограф получила картину от художницы Сары Аббот.

  Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year
Победители конкурса лучших фото собак в 2019 году. Фото: Dog Photographer of the Year

Фото с собакой Мерлином также победило в номинации "Взрослые собаки".

Публикуем других конкурсантов.

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Роман Плинко разработал новую программу на базе Telegram и Viber для поиска потерянных животных – WIMP (Where Is My Pet?). Программа способна сократить время на поиск любимца.

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