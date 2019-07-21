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воскресенье, 21 июля 2019 12:34

В Украине появились квадратные арбузы
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В Украине квадратные арбузы только набирают популярность.
Фото: tsn.ua
В Украине квадратные арбузы только набирают популярность.
В Украине квадратные арбузы только набирают популярность.
В Украине квадратные арбузы только набирают популярность.

В Одесской обл. аграрное предприятие вырастило квадратные арбузы.

"Это пробная партия квадратных органических ягод", - говорит руководитель компании Роман Дяжук, пишет agronews.ua.

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В Украине квадратные арбузы только набирают популярность. В то же время торговые сети уже заинтересовались подобной продукцией. Правда она дороже, чем обычная.

Квадратные арбузы выращивают в Японии 30 лет подряд. За сезон получают только 800 арбузов. Каждый созревает в пластиковом или стеклянном ящике. В гривнах стоит более 4 тыс. грн.

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