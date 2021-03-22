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среда, 14 апреля 2021 17:55

Технологии будущего: интерьерный сад совершенствует любую комнату
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Растения в интерьере: как стильно озеленить комнату
Фото: designchat.com
Растения в интерьере: как стильно озеленить комнату
Растения в интерьере: как стильно озеленить комнату
Растения в интерьере: как стильно озеленить комнату
Растения в интерьере: как стильно озеленить комнату

Любой интерьер улучшается от живых растений. А еще они поглощают вредные соединения и усиливает концентрацию внимания.

Для оптимального использования пространства, растения сажают на возвышенную грядку или вертикальный сад.

Чтобы растения сохраняли привлекательный вид, важно отслеживать ряд параметров. Без необходимого количества света, они не могут полноценно расти. Поскольку растения поглощают свет только определенной длины волн, обычные лампочки не подходят. Люминесцентные и для накаливания излучают недостаточно света.

Идеальным источником света будут ксеноновые лампы и специальные компактные флуоресцентные системы.

Часто помещениях низкая влажность, поэтому листья растений могут сохнуть и отмирать. Можно поставить увлажнитель воздуха, регулярно опрыскивать сад, или просто поставить рядом емкость с водой.

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Не стоит забывать и о дренаже. Без дренажа при чрезмерном переувлажнении корни растений начнут гнить. Поэтому во всех контейнеров должны быть дренажные отверстия или поддоны.

Композиция из растений может служить различным целям, не только эстетическим. Некоторые выращивают их и для употребления в пищу. Поэтому, в зависимости от того, каким целям служит ваш домашний оазис вы и будете подбирать видовой состав. Естественно, инсоляция, возможности полива, температурный режим, также могут влиять на выбор растений.

Из экспериментов современных флористов выходят впечатляющие композиции. Благодаря такому подарку можно выразить тайные эмоции и чувства, особое отношение к человеку. Это пригодится мужчинам на 8 марта. Удачные весенние цветы могут заменить основной подарок.

Модные букеты приятно удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры.

designchat.com
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