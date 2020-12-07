Свежая зелень зимой: как вырастить огород на окне

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Зимой можно иметь свежую зелень дома. Для этого следует сделать небольшую плантацию на подоконнике. Туда стоит сеять экзотические растения, а неприхотливы в уходе. И к Новому году выйдет полакомится свежими салатами.

Главное - не упустить момент в начале зимы.

Укроп требует много света и воды. Иначе ветви грубеют. Зелень быстро растет, если семена час вымочить в теплой воде. Заложить на сантиметровую глубину в горшки, присыпать почвой.

Петрушку сеять только скороспелые сорта - Астра и Фитнес. Перед этим в сутки положить семена в мокрую марлю. После посева не полить, чтобы не сдвинуть семена с места. Увлажнить пульверизатором через день и сверху натянуть пищевую пленку. После прорастания снять ее.

Шпинат и базилик тоже подходят для зимнего выращивания. Семена замочить на сутки. Прорастает долго, так как содержит много эфирных масел. Когда на стеблях появляются бутоны, срезать их.

Базилик разных сортов имеет не только другой цвет, но и вкус. Генуэзский с темно-зелеными заостренными листьями - сладковатый. Тайский тоже зеленый, но с пряным ароматом. Фиолетовый базилик пахнет гвоздикой, Лимонный сорт - цитрусовые. Стараюсь всех сеять понемногу. Потому подходят в разные блюда.

Со шпинатом для оконного выращивания выбирать низкорослые сорта Виктория, Матадор, Мелодия и Здоровяк. Также новые - Земляничный с ягодным ароматом, и Вирофле. Зелень из него можно срезать за 25 дней.

Лучше купить готовый грунт, чтобы не был заражен болезнями. В нем сделать слой кофейной гуще для рыхления.

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Поставить контейнеры на подоконник с южной стороны. Там зелень лучше растет.

Подпитать раз в неделю апельсиновым удобрением. Кожуру цитруса минуту кипятить в 1,5 л воды. Настаивать под крышкой до остывания, процедить и опрыскивать растения.

Дизайнеры до недавнего времени перестали использовать иву в ландшафтном дизайне. Разрастаясь, дерево занимает довольно большую площадь. Чтобы этого избежать, нужно выбирать специальные виды. С ними получится сделать уникальную общую стилистику сада.