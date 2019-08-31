Роза пустыни поражает своим видом

Роза пустыни удивляет не только названием, но и видом - похожа на мини-дерево. Это комнатное растение, которое еще называется адениум. Через толстый и извилистый ствол напоминает бонсай. Цветет все лето и до середины осени.

Роза имеет извилистый ствол с причудливым корнями, которое формируется с возрастом же. Чтобы это произошло быстрее, при пересадке нужно поднять растение над землей, чтобы часть корней была сверху. Со временем корни толстеет, формируя причудливый ствол.

Чтобы растение порадовала пышным цветением, за ней следует правильно ухаживать:

1. Адениум любит яркое солнце и легкую тень. Поэтому смело можно ставить под прямые солнечные лучи.

2. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые - когда корни не вмещается в горшок. Молодым нужны высокие и узкие, потому что тогда корни нарастает в глубину. А старшим - мелкие, но широкие, подобные миски.

3. Горшок должен быть обязательно светлого цвета. Потому стоять все время на солнце, а в такой посуде корни не будет париться.

4. Перед цветением растение полезно опрыскивать. А когда появятся цветы, то теплый душ вредит. Цвет покрывается пятнами.

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5. С ноября по март начинается период покоя. Поэтому стоит поставить горшок в холодную комнату. Лучше с температурой +12 ... 15 ° С. Тогда листья желтеют и опадают.

Размножают адениум черенками с верхушки весной и летом. Их разделяют на части длиной 15 см, посыпают срезы древесным углем и подсушивают. Сажают в почву, как и при пересадке. За месяц черенки приживаются.

Неприметного двор превращается в живописный оазис благодаря бугенвилии. Это растение является вечнозеленым цветущим кустарником. Имеет чрезвычайную декоративную ценность. Но не благодаря своим цветам: они в бугенвилии мелкие и незаметные. Одной из самых красивых растений на планете ее делают яркие прицветники - верхушечные листья, из пазухи которых цветки получаются.