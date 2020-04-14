Раскрыли секрет создания винограда

Новый сорт винограда выводят во время цветения. Это легко сделать, если слушать профессионала.

О них рассказывает селекционер Виктор Калугин.

1. Выбрать крупное соцветие. Его верхнюю часть срезать до половины по гребню. На оставшейся части, в первый день цветения пинцетом снять колпачок вместе с пыльниками у каждого бутона. Надеть изолятор для защиты от пыли из соседних кустов.

2. пергаментной бумагой шириной 20 см и длиной 25 см обернуть пластиковую трубку от пылесоса. Края склеить, конец пергамента завязать ниткой и снять с трубки. Ко второму концу прикрепить нить с шариком ваты.

3. Готовый изолятор надеть на соцветия, цветоножки обернуть ватой и затянуть нить. На следующий день решить верхушку изолятора и осмотреть цветка. Опылить при появлении капель. Когда ведь нет - завязать и дальше проверять каждое утро.

4. Для опыления нанести пыльцу кисточкой и трясти над рыльцами. За 2 недели снять бумажные изоляторы и на молодые завязи надеть марлевые мешочки.

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5. Растения подвязать к временной обои. Через 3-4 м убивать колья и натянуть 2 ряда шпагата. На второй год сеянцы дают первые ягоды.

Новинкой этого года является японский сорт винограда Май харт. Имеет розовые ягоды в форме сердца. За ним гоняются виноградари. Килограмм ягод вдвое дороже остальных. Имеет также гибридные сорта Андрюша и Румба, которые дают килограммовые кисти с яйцевидными темно-розовыми ягодами. Созревают за 115 дней. Из сортов без косточек - Велес. Кисти с розовыми ягодами достигают 3 кг.