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вторник, 29 декабря 2020 11:32

Показали впечатляющий виноград с необычными ягодами

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Автор: vinogradnik-dashevskih.com
  Гроздь японского винограда Маникюр фингер весит 1,5 килограмма
Гроздь японского винограда Маникюр фингер весит 1,5 килограмма

Для любителей оригинальных сортов подойдет японский виноград Маникюр фингер. У него гроздья весят 1,5 кг и ягоды размером с пол пальца. Они созревают в середине сентября.

Об этом рассказывает виноградарь Валерий Галевський с Кировоградщины. Выращивает около 100 сортов винограда.

"Маникюр фингер - надежный сорт, потому что выдерживает до -25 ° C. Ягоды у основания белые, а на кончике фиолетовые. Выглядят, как накрашенные ногти, поэтому имеет такое название. На второй год после посадки на кусте завязываются кисти. Их следует сорвать, оставив одно, чтобы убедиться, что это именно тот сорт", - объясняет специалист.

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Коллекционер сортов советует у высаженных на участке кустов сделать поперечные борозды для задержания снега. Когда весной растает, вода не снесет плодородной почвы. Земля поглотит ее, увлажнится.

Если виноградник уже замерз и нельзя прокопать борозды, у лозы разложить ветки для задержания снега.

Во время карантина многие нашли себе новые увлечения. Примером этого является мини-сад в цветочном горшке. Их идеи вдохновлены визуальной концепцией разных сказок.

Чтобы "сказочные сады" ожили, делают мебель и различные аксессуары. Для этого используют натуральные материалы - ветви, сушеные растения.

Автор: Екатерина Романчук
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