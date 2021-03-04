Подарок на 8 марта: как правильно совместить весенние цветы в букете

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Из экспериментов современных флористов выходят впечатляющие композиции. Благодаря такому подарку можно выразить тайные эмоции и чувства, особое отношение к человеку. Это пригодится мужчинам на 8 марта. Удачные весенние цветы могут заменить основной подарок.

Модные букеты приятно удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры.

В зависимости от сезона, цветовая гамма букетов меняется. Летом и весной - пастельные тона или яркие: желтые, фиолетовые, оранжевые, розовые.

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Универсальное решение - букет в бумаге. Он выглядит лаконично и романтично. Несколько лет главным трендом является букеты в коробках. Они стильные и не требуют дополнительного ухода, ведь цветы размещают в специальной влажной губке. В коробку, кроме цветов, можно поместить дополнительно сладости или негабаритный подарок.

Цветы в стеклянной коробке - новичок среди трендов флористики. Эффектный подарок гарантирует wow-эффект. Такой букет практический, поскольку сохраняется дольше, чем обычные букеты, его помещают в специальную жидкость. Плюс - коробку можно использовать как вазу в будущем.

Новинкой в ​​этом сезоне стали букеты из добавлением фруктов или ягод. Согласитесь, неожиданный, но очень милый сюрприз. К тому же - вкусный!

Букет цветов дольше стоять в комнате, если его адаптировать к температурному режиму. Для этого их следует оставить на несколько минут в прохладные комнате.

О 5 основных советов для букетов далее в тексте.