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пятница, 05 марта 2021 02:28

Подарок на 8 марта: как правильно совместить весенние цветы в букете
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Варианты весенних букетов для хорошего настроения
Фото: idei-dekoru.com
Варианты весенних букетов для хорошего настроения
Варианты весенних букетов для хорошего настроения
Варианты весенних букетов для хорошего настроения
Варианты весенних букетов для хорошего настроения

Из экспериментов современных флористов выходят впечатляющие композиции. Благодаря такому подарку можно выразить тайные эмоции и чувства, особое отношение к человеку. Это пригодится мужчинам на 8 марта. Удачные весенние цветы могут заменить основной подарок.

Модные букеты приятно удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры.

В зависимости от сезона, цветовая гамма букетов меняется. Летом и весной - пастельные тона или яркие: желтые, фиолетовые, оранжевые, розовые.

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Универсальное решение - букет в бумаге. Он выглядит лаконично и романтично. Несколько лет главным трендом является букеты в коробках. Они стильные и не требуют дополнительного ухода, ведь цветы размещают в специальной влажной губке. В коробку, кроме цветов, можно поместить дополнительно сладости или негабаритный подарок.

Цветы в стеклянной коробке - новичок среди трендов флористики. Эффектный подарок гарантирует wow-эффект. Такой букет практический, поскольку сохраняется дольше, чем обычные букеты, его помещают в специальную жидкость. Плюс - коробку можно использовать как вазу в будущем.

Новинкой в ​​этом сезоне стали букеты из добавлением фруктов или ягод. Согласитесь, неожиданный, но очень милый сюрприз. К тому же - вкусный!

Букет цветов дольше стоять в комнате, если его адаптировать к температурному режиму. Для этого их следует оставить на несколько минут в прохладные комнате.
О 5 основных советов для букетов далее в тексте.

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