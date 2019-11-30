Новогодние цветы: назвали быстрый способ выращивания тюльпанов

Олеся Мирошниченко из Днепра до Нового года выращивает комнатные тюльпаны. В середине ноября сажает луковицы в воду - так прорастают быстрее.

- Тюльпанам нужно достаточно влаги и света. В ноябре-декабре дни короткие, поэтому досвечивают лампами, - рассказывает Олеся Мирошниченко. - Цветут за полтора месяца после посадки. Чтобы долго не увядали, ставлю на веранде или балконе.

Подойдут луковицы диаметром 4 см и весом не менее 30 г. Если мелкие тяжелые - они перекормленные азотом.

- Для зимней выгонки годятся сорта Фостера, Кауфмана, Аристократ и Кристмас. В прошлом году высаживала Бриллиант Стар, Принцессу Викторию и Монте-Карло. Хорошо сошли.

В стеклянную вазу или банка насыпает на треть мелкие камешки или стеклянные шарики. Кладет на них луковицы тюльпанов, добавляет немного камней сверху. Наливает воды, чтобы касалась луковицы снизу. Добавляет при необходимости, чтобы закрывала корешки. Ставит посуду с луковицами в светлом месте, но не на прямое солнце.

- Для посадки в землю луковицы кладу на неделю в холодильник. Перед посадкой снимаю чешую, чтобы корни легче прорастали. Иначе растет вверх вдоль луковицы, выталкивая ее из почвы.

Насыпает в горшок или широкую миску смешанную поровну землю с песком на 5-6 см. Преподает луковицы на расстоянии 1 см, немного вдавливает.

- Чтобы букет получился пышный, сажаю плотнее. Втыкаю так, чтобы немного выглядывали из почвы.

Засыпает землей и поливает раствором кальциевой селитры. Разводит ее 20 г в 10 л воды. Кальций делает цветоносы прочными. Ставит в прохладное место. Первые недели горшки притеняют, пока ростки НЕ БУДУТ 6-7 см. Тогда выносит на свет.

- Для быстрого роста посыпаю почву древесной золой и опрыскиваю водой. Полезные вещества постепенно всасываются. Когда появились бутоны, солнце ускорит распускания.

Цветочные горшки держит подальше от батарей, окон и дверей. Поливает отстоянной теплой водой, из которой испарился хлор.

После цветения срезает стебли и ждет пожелтения листьев. Тогда выкапывает луковицы и чистит от корней. Сушить две недели. Сохраняет на нижней полке холодильника. Там температура не даст луковице засохнуть или начать преждевременно расти. Сажает в землю следующей осени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "плачет" монстера