Назвали 5 правил легкого выращивания цветных кал

Каллы по праву считают благородными цветами, оказывается, их трудно вырастить самому. Важно найти земля пожирнее и просторное место.

Они бывают розовыми, сиреневыми, желтыми, красными и даже черными. Например, фиолетовый сорт Аметист, белый с фиолетовыми серединками Пикассо, красный Манго и бордовый Калифорния. Последняя является рекордсменом среди других: имеет бутон 12 см длиной. В остальных - 8-10 см. Растения - полметра высотой.

Правила посадки кал:

1. Замочить клубные на 2-3 часа. в растворе марганцовки. Они должны быть светло-коричневыми, без трещин и черных мест. На ощупь - плотными и крепкими, а не сморщенными.

2. Посадить в горшок на глубину 7-8 см. Он должен быть немного больше самого клубня. На дно насыпать 2 см слой поломанного пенопласта для дренажа.

3. Не брать растения, продают в горшках. Их везут из Голландии, где искусственно разгоняют цветения. Неизвестно сколько и цветок держится на стебле. Это надо иметь удачу, чтобы растение еще немного цвела после покупки. Через несколько недель листья начинают желтеть, и растение хочет отдыха.

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4. Поставить на светлое место. В сад переселять окрепшие растения, с бутонами.

5. После цветения, уменьшить полив и "вложить растение спать". Осенью выкопать и перенести до весны в погреб, где температура примерно 12 ° C. Там не должно быть много влаги, чтобы клубные не покрылись плесенью. Сухие листья обрезают. Если кала вкладывать ежегодно спать, расти не один десяток лет. Это растение не стареет.

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