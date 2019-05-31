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пятница, 31 мая 2019 22:25

Назвали 5 правил легкого выращивания цветных кал
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Каллы по праву считают благородными цветами, оказывается, их трудно вырастить самому. Важно найти земля пожирнее и просторное место.

Они бывают розовыми, сиреневыми, желтыми, красными и даже черными. Например, фиолетовый сорт Аметист, белый с фиолетовыми серединками Пикассо, красный Манго и бордовый Калифорния. Последняя является рекордсменом среди других: имеет бутон 12 см длиной. В остальных - 8-10 см. Растения - полметра высотой.

Правила посадки кал:

1. Замочить клубные на 2-3 часа. в растворе марганцовки. Они должны быть светло-коричневыми, без трещин и черных мест. На ощупь - плотными и крепкими, а не сморщенными.

2. Посадить в горшок на глубину 7-8 см. Он должен быть немного больше самого клубня. На дно насыпать 2 см слой поломанного пенопласта для дренажа.

3. Не брать растения, продают в горшках. Их везут из Голландии, где искусственно разгоняют цветения. Неизвестно сколько и цветок держится на стебле. Это надо иметь удачу, чтобы растение еще немного цвела после покупки. Через несколько недель листья начинают желтеть, и растение хочет отдыха.

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4. Поставить на светлое место. В сад переселять окрепшие растения, с бутонами.

5. После цветения, уменьшить полив и "вложить растение спать". Осенью выкопать и перенести до весны в погреб, где температура примерно 12 ° C. Там не должно быть много влаги, чтобы клубные не покрылись плесенью. Сухие листья обрезают. Если кала вкладывать ежегодно спать, расти не один десяток лет. Это растение не стареет.

Не все комнатные растения требуют много солнца. В частности, те, что хорошо очищают воздух.

Предлагаем 10 комнатных растений, которые могут жить при умеренном освещении.

Автор: Екатерина Романчук
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