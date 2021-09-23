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пятница, 24 сентября 2021 02:28

Модный декор: как украсить сад скульптурами из лозы
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Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы.
Фото: idei-dekoru.com
Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы.
Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы.
Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы.
Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы.

Добавить индивидуальности, уюта и шарма саду способны разнообразные скульптуры. Они кардинально меняют внешний вид любого участка. Изготавливают из различных материалов. Самый доступный - лоза. Плетеные скульптуры могут быть разного размера и формы. Все зависит от воображения автора.

Фигуру можно располагать вблизи цветов, будто бы гость из прутьев решил полюбоваться их красотой. Большой простор для фантазии предоставляют скульптуры животных. Кроме того из лозы можно изготовить разнообразную садовую мебель: стулья, кресла или плетеные столы.

Скульптуры из лозы требуют особого внимания и ухода, иначе окажутся не долговечными. Поэтому на зиму их убирают в сухое место.

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Сейчас модная тенденция оформления сада в определенном стиле. Универсальным является барокко. Он сочетает строгость классики с утонченной естественностью фантазийных форм. Сад выглядит немного сказочно, оригинально и роскошно. Стилю свойственно использование необычных сооружений, таких как гигантская скульптура, гротескная маска, поражающих своими экзотическими деталями.

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