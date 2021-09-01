Ландшафтный дизайн сада в стиле барокко притягивает взгляды

Фото: botanicum-spb.ru

Сейчас модная тенденция оформления сада в определенном стиле. Универсальным является барокко. Он сочетает строгость классики с утонченной естественностью фантазийных форм. Сад выглядит немного сказочно, оригинально и роскошно.

Стиля свойственно использование необычных сооружений, таких как гигантская скульптура, гротескная маска, поражающих своими экзотическими деталями.

В классическом разновидности стиля барокко допускается и приветствуется создание "кабинетов" с коллекциями произведений искусства, минералов, гравюр или небольшие теплицы оранжереи, где растут редкие и заморские растения.

Особенности архитектуры барокко:

простота зданий,

четкие очертания,

яркие оттенки,

цветовые контрасты и позолота

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Дом не должен слишком сильно выделяться из общей картины. Должно быть фасад, окрашенный в нежные цвета, лепнину и парадная лестница.

Участок делится на зоны. Внутренние элементы могут быть выполнены как в строгих и правильных формах, так и в свободном стиле. В пределах одной зоны кардинально разные стили лучше не смешивать. В качестве разделителей лучше использовать обычные или живые изгороди, ширмы и арки, увитые плющом, розами или клематисом. Можно устроить из зеленых ограждений настоящий лабиринт. По центру зон размещают клумбы, фонтаны или скульптуры.

Украшением сада в стиле барокко станут фонтаны, искусственные пруды с камнями или бортами.

Растения оказывают красочность оформления. Предпочтение отдается необычным видам или сортам. Для посадки можно использовать березу, липу, дуб, рябину, кипарис, разновидности клена.

Обязательный элемент сада - розы. Разнообразие сортов и оттенков, великолепие розовых кустов лучше соответствуют барочным представлениям о роскоши и красоте. Розовые кусты можно высадить рядом с домом или живой изгородью, скульптурами или беседками, украсить ими газоны - практически в любом месте сада они будут выглядеть выигрышно.

Кроме них часто высаживают многолетние и луковичные цветы: пионы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы.

Дизайн садового участка создают так, чтобы служил много лет без дополнительной работы каждый день. Такой зеленый оазис успокоит и защитит от посторонних глаз прохожих. В галерее собрали эксклюзивные образцы сочетаний растений и способы оформления тропинок. Надо учитывать, чтобы цветы и кусты не были очень капризны в уходе.