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пятница, 13 ноября 2020 19:50

Картадерия впечатляет: показали пушистую растение, которое трудно не заметить
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Пушистая кортадерия растет 2,5 метра высоты
Фото: rastenievod.com
Пушистая кортадерия растет 2,5 метра высоты
Пушистая кортадерия растет 2,5 метра высоты
Пушистая кортадерия растет 2,5 метра высоты
Пушистая кортадерия растет 2,5 метра высоты

Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми.

Эта злаковая растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.

Больше солнца - единственное условие для обильного цветения кортадерии.

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Цвет в Кортадерия невелики. В состав одного соцветия может входить до 10 цветков. Они могут быть в розовый, белый, сиреневый, золотистый или серебристый оттенок. Цветут кусты с конца августа и до середины октября.

Данная культура может расти на любой почве. Но лучше всего для нее подходит глинистая почва, в состав которого входит много песка и камней. В природе пампасная трава предпочитает расти в кислой земли. Ее можно встретить в открытых парках, на лугах и полях. При этом она плохо растет в болотистой местности.

Размножается эта декоративная трава делением куста, которое нужно производить в начале весны.

Розы будут хорошо цвести, если утеплить осенью кусты. Еще нужно и для морозостойких сортов. Все они реагируют на перепад температуры.

В различных видов роз свои правила. Не всех можно обрезать или пригнуть. Например, штамбовые розы напоминают молодые деревья. Поэтому арматуру для поддержки ствола, обмотать брезентом.

rastenievod.com
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