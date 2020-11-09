Картадерия впечатляет: показали пушистую растение, которое трудно не заметить

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Кортадерия или другое название пампастна трава отличается любого садового дизайна. Длинные листья сгибается, а тонкие цветоносы остаются прямыми.

Эта злаковая растение может достигать 2,5 м высоты, возвышаясь над растениями в саду. Ее соцветия подходят для составления зимнего букета.

Больше солнца - единственное условие для обильного цветения кортадерии.

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Цвет в Кортадерия невелики. В состав одного соцветия может входить до 10 цветков. Они могут быть в розовый, белый, сиреневый, золотистый или серебристый оттенок. Цветут кусты с конца августа и до середины октября.

Данная культура может расти на любой почве. Но лучше всего для нее подходит глинистая почва, в состав которого входит много песка и камней. В природе пампасная трава предпочитает расти в кислой земли. Ее можно встретить в открытых парках, на лугах и полях. При этом она плохо растет в болотистой местности.

Размножается эта декоративная трава делением куста, которое нужно производить в начале весны.

Розы будут хорошо цвести, если утеплить осенью кусты. Еще нужно и для морозостойких сортов. Все они реагируют на перепад температуры. В различных видов роз свои правила. Не всех можно обрезать или пригнуть. Например, штамбовые розы напоминают молодые деревья. Поэтому арматуру для поддержки ствола, обмотать брезентом.