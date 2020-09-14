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понедельник, 14 сентября 2020 14:10

Какие овощи можно хранить месяцами

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В осенний период хозяйки заготавливают не только консервацию на зиму, но и свежие овощи. Например, томаты хранятся в течение двух месяцев, а вот морковь - может простоять и год. Несмотря на это стоит запомнить, что недозрелые или, наоборот, перезрелые овощи долго не прослужат - сгниют. Следует отбирать плоды без видимых повреждений. Кроме этого не менее важную роль отыгрывает место и условия хранения.

Морковь
Автор: Juliana James from Pexels
  Морковь сохраняют и в холодильнике, правда, срок годности не более месяца.
Морковь сохраняют и в холодильнике, правда, срок годности не более месяца.

Морковь хранится в течение 12 месяцев. Правда, чтобы урожай максимально долго вам прослужил, придется засыпать его хвойными опилками или окунуть в глиняный раствор.

В первом случае морковь насыпают одним слоем в деревянный ящик, на верх опилок и потом ими же засыпают сверху. Количество таких слоев зависит от высоты тары.

Заполненный ящик закрывают крышкой и отправляют на балкон. Если ожидаются заморозки, накрывают старым одеялом.

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Для второго варианта необходимо глиняный раствор. В него окунают каждый корнеплод и просушивают в течение нескольких дней. Складывают в корзину или открытый ящик и ставят на хранение.

Можно оставить морковь и в холодильнике. Правда простоит она там не более 30 дней.

Чеснок
Автор: Artem Beliaikin from Pexels
  Очищенные зубчики можно положить в банку, залить растительным маслом и поставить в холодильник.
Очищенные зубчики можно положить в банку, залить растительным маслом и поставить в холодильник.

Чтобы растение радовало вас своим пикантным вкусом в течение восьми месяцев, следует выбрать головки ярового чеснока. Его озимый, сбор приходится на конец июля. Хранить чеснок следует при температуре 16-18 градусов при умеренной влажности. Идеальный вариант - темный кухонный шкаф. Кроме этого головки чеснока вяжут в косы, укладывают в ящики или складывают в мешочки.

Картофель
Автор: needpix.com
  Свеклу следует хранить в одной емкости с картофелем - он впитает лишнюю влагу и сам при этом не высохнет.
Свеклу следует хранить в одной емкости с картофелем - он впитает лишнюю влагу и сам при этом не высохнет.

Картофель - популярный корнеплод, который обожают украинцы. Однако и требователен в плане хранения. В тепле клубни прорастают на свету, зеленеют, а при избыточной влажности начинают гнить.

Лучшее место для хранения картофеля - погреб. Там он может простоять в течение 7-8 месяцев. Главное - чтобы рядом не были расположенные корзины с луком или яблоками: они выделяют, этилен, который ускоряет гниение картофеля. Прекрасно сохраняются клубни и на неотапливаемом балконе. Его стоит лишь поместить в ящик и укутать материалом, чтобы сохранить тепло.

В сентябре собирают виноград. Осматривают лозу. Поврежденные побеги обрезают и сжигают. Также следует подготовить ямы для плодовых деревьев. Их высаживают в начале октября.

ukr.media
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