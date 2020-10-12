Как оживить камни в саду: идеи для сухого ручья

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Сухой ручей в ландшафтном дизайне создает впечатление, что вода источника только высохла. Ближайший дождь вновь вернет его к жизни.

Он очень прост в уходе, в отличие от водоема. Также для его создания не потребуется значительных капиталовложений. Выбор места, оформление контура, подбор материалов, устройство котлована и установка каминов займут 2-3 дня простота в уходе. Будет необходимо только поддерживать форму русла и удалять появились сорняки.

Вдоль сухого ручья можно высаживать практически любые растения.

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Извилистый ручей - самый простой вариант, имитирующий одно русло, сужается и расширяется по всей длине.

Такой ручей стремится максимально точно передать движения настоящего ручья, поэтому при его планировании надо точно учитывать особенности рельефа. Вода не может течь вверх разветвленное русло - эта конструкция сложнее в плане практической реализации.

Особенностью дизайна такого ручья является использование кроме камня еще и песчаных струй, с помощью которых имитируют неширокие русла.

Некоторые камни можно раскрыть водостойкой краской или лаком, для получения "мокрого" эффекта водопад. В этом случае потребуется возвышенность, на которой располагают источник ручья, для чего можно использовать кувшин традиционный вариант для сухого ручья в средиземноморском стиле или специально оформлен колодец или скалу.

С помощью грамотного планирования расположения русла сухого ручья можно скрыть некоторые недостатки рельефа или завуалировать некоторые, не совсем эстетично привлекательны, объекты, например, канализационный люк.

Чтобы ручей выглядел максимально естественно, следует избегать прямолинейности, особенно на небольшой площадке - ручей извилистой формы визуально придаст участку глубины. Определившись с размерами, формой и расположением русла, переходят к практической части: обустройство котлована - по намеченным песчаным линиях вырывают траншею глубиной 25 см.

Кроме камней, в саду стоит уделить внимание деревьям. Дизайнеры до недавнего времени перестали использовать иву в ландшафтном дизайне. Разрастаясь, дерево занимает довольно большую площадь. Чтобы этого избежать, нужно выбирать специальные виды. С ними получится сделать уникальную общую стилистику сада.