Как дома легко определить кислотность почвы для лучшего урожая

Тип почвы на огороде определяют уксусом. Фото: ukr.media

Зимой достаточно времени, чтобы проверить состав почвы и лучшие для него культуры. Большинство людей не знают кислотность своего огорода, поэтому и получают плохой урожай. Для определения состава почвы, можно не идти в лабораторию. Можно воспользоваться проверенными бесплатными методами.

О нем рассказывает Виктор Супрун, агроном из Полтавской области.

"Не надо быть химиком, чтобы определить чего не хватает земли. Самый простой способ - налить на горсть земли уксуса. Она зашипит, если нейтральная или щелочная. Когда почва кислая, не будет никакой реакции", - объясняет специалист.

Можно залить в банке 4 листья смородины стаканом кипятком. Оставить отстояться до комнатной температуры и положить горсть земли. Если вода стала красной, то почва кислая. Синей - щелочной, зеленой - нейтральный.

На корнях растений, растущих в кислой среде, плохо развиваются клубеньковые бактерии, из-за чего ухудшается усвоение азота. На щелочных почвах наоборот, растения лучше высасывают марганец, фосфор, медь, цинк.

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Ориентироваться в кислотности можно благодаря сорнякам. Где много хвоща, щавеля, грязи, василька и молочая - там почва кислая.

На нейтральных - почвах вьюнок полевой, ромашка, пырей ползучий, а на щелочных - горчица полевая, осот, мак, дремота.

Если на участке посеяны овощи не "любят" такую ​​кислотность почвы, то не усваивают питательные вещества из удобрений. А еще часто болеют грибки.

Рассада овощей быстрее сойдет благодаря замачивании в стимуляторе роста. Для этого годится не только специализированный препарат. Похожее действие имеет средство из сока алоэ. За 10 дней до предполагаемой обрезки нескольких листьев поливы следует прекратить. Это увеличит концентрацию биоактивных веществ в мякоти.