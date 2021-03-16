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пятница, 19 марта 2021 02:28

Голова идет кругом: 7 впечатляющих первых цветов
7

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Анемони
Мускари
Тюльпаны
Рябчики

Луковичные растения начинают украшать цветники первыми в сезоне. Они идеальны для практического сада для выращивания в контейнерах. Их компактные группки украшают пустые поляны, альпинарии и места под плодовыми деревьями. Особенно красиво выглядят миксбордеры из первоцветов на фоне декоративных кустов, только просыпаются после зимы.

Луковичные часто разрастаются настолько, что образуют тоску кучу из луковиц. Тогда их надо рассадить. Выкапываете эту кучку после окончания цветения, аккуратно отделяете луковицы друг от друга и высаживаете на новое место.

Первыми весной зацветают: подснежники; нарциссы; крокусы; тюльпаны; гиацинты; ирисы; амариллис; мускари; анемоны; рябчики.

Каждая из этих луковичных растений заслуживает внимания, но отдельно выделю свои любимые нарциссы и тюльпаны. Они неприхотливы к уходу и почв и имеют высокую морозостойкость. Нарцисс может расти как в тени, так и на солнце. Цветок не требует много влаги, но не переносит ее избытка. Отцвели цветы - срезали пожухлой листвы и забыли о них до следующей весны.

Тюльпан-расцветает после нарцисса. Предпочитает хорошо освещенные участки, легкие супесчаные почвы с хорошим дренажем. Может расти и в тени, но заметно теряет декоративность. Также не любит застоя воды.

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Все луковичные цветы, которые цветут весной, высаживают осенью. Они устойчивы к холоду, поэтому хорошо зимуют. В особо морозные и малоснежные зимы рекомендуется укрыть посадки луковичных толстым слоем мульчи.

Место для посадки тщательно следует выбирать только в том случае, если вы не планируете ежегодно выкапывать свои тюльпаны, нарциссы, крокусы и т.д. Дело в том, что в луковице этих цветов сосредоточен огромный запас питательных веществ, который в первый год посадки полностью обеспечивает растение всем необходимым.

Из экспериментов современных флористов выходят впечатляющие композиции. Благодаря такому подарку можно выразить тайные эмоции и чувства, особое отношение к человеку. Это пригодится мужчинам на 8 марта. Удачные весенние цветы могут заменить основной подарок.

Модные букеты приятно удивляют неординарностью и экстравагантностью идей. Флористы комбинируют различные по величине цветы и добавляют необычные декоры.

zelenasadyba.com.ua
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Дата
19
марта

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