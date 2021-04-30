Эксперт рассказал, надо спешить с посадкой картофеля

В 2021 году будет хороший урожай картофеля. Фото: news.agro-center.com.ua

Не надо спешить с посадкой овощей, пока земля не прогреется. Иначе урожай уменьшается на четверть от ожидаемого.

Ситуацию прояснил Андрей Кузьмич, председатель Ассоциации фермеров Ровенщины.

"Нечего ждать от почвы, если он не прогрелся на глубину 10 сантиметров на 10 градусов. Прошедшие годы аграрии спешили забросить картофель в город, чтобы тот не подсох. А в этом году нет солнца, которое бы его сушил. Если нет возможности измерять температуру почвы определите по температуре воздуха. Когда среднесуточная температура составляет восемь градусов, можно начинать посадку.

Апрельские заморозки и снег не испортят будущий урожай овощей. В этом помогла снежная зима, которая обеспечила почву влагой. Кроме того, таяние снега и дожди повысили уровень грунтовых и подземных вод. Поэтому у людей в колодцах прибудет вода, смогут полить овощи, где не будет хватать. В прошлом году это было роскошью и растения горели в земле", - объясняет специалист.

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2020 был один из самых экстремальных по погодным условиям во всех областях Украины. Бесснежная теплая зима, весна без дождей вызвала не дала запасов влаги в почве. Люди должны были пересевать поля. Это касается как фермеров с гектарами земли, так и крестьян с несколькими сотнями возле дома. Зато весна была ранняя и теплая.

В этом году она задержалась и это стало проблемой для людей, которые вырастили рассаду, ориентируясь по прошлогодним сроках. Она уже перерастает, а высадить ее некуда. Растения надо перенести в веранду или балкон. Там рассада притормозить с ростом.

Надо заранее заняться планированием нового урожая. Готовить город и определять количество овощей. Удобно записывать, что где росло прошлого года. Это помогает определиться с севооборотом. Играет роль предшественник, который рос на этом же месте.