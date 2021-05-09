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понедельник, 10 мая 2021 12:56

Едва не уничтожили Австралию: показали необычных растений
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Композиции из кактусов в интерьере
Фото: idei-dekoru.com
Композиции из кактусов в интерьере
Композиции из кактусов в интерьере
Композиции из кактусов в интерьере
Композиции из кактусов в интерьере

10 мая отмечается Всемирный день кактуса. Его название происходит от греч. κακτος (щетина), которое в классическом греческом языке использовалось для обозначения растений с колючками типа чертополоха.

Плоды некоторых видов кактусов употребляют в пищу, они известны под общим названием питахайя, или дракону фрукты.

Шипы заменяют кактусов листья, но из них испаряется гораздо меньше влаги, чем из плоских листов. Другая их функция - защита растения от животных.

Однажды кактусы-опунции едва не стали причиной экологической катастрофы в Австралии. Завезенные на этот материк опунции стремительно захватывали все новые пространства, вытесняя другие растения и своими колючками убивая скот, который их поедала. Справиться с кактусовой нашествием помогла завезена для этой цели аргентинская моль. Ей в Австралии даже установили памятник.

Аборигены Южной Америки долгое время пользовались иглами кактусов в хирургических целях, применяя их при зашивке ран.

У многих народов Новый год ассоциируется с нарядной красавицей-елкой, но не у мексиканцев, так как в Мексике вместо елки украшают кактусы больших размеров.

Наибольший кактус достиг в высоту почти 25 метров. В 1978 году он прекратил свое существование из-за стихии.

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В 1956 году в теле одного жителя Бразилии за 15 секунд оказалось 267 игл кактусов. Этот сомнительный рекорд пока никому не удалось превзойти.

Мексиканские фермеры активно кормят коров кактусами-опунции, содержащие много воды, так как это позволяет увеличить надои молока. Коровам такая еда по душе, но ее приходится очищать от колючек, прежде чем кормить животных, иначе они могут пораниться.

Колючки кактуса служат ионизатором воздуха.

Самые маленькие в мире кактусы называются Блоссфельда - они помещаются в чайной ложке.

Комнатные растения оживляют интерьер. Для их стильного размещения нужно подобрать подставки, которые бывают из разных материалов.

Универсальный вариант из стали. Они устойчивы к влаге и холоду не только в домашних интерьерах, но и в зимних садах, на верандах, террасах или даже под открытым небом.

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Дата
10
мая

Едва не уничтожили Австралию: показали необычных растений

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