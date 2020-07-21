Дизайн клумб и садовых дорожек: 15 идей использования присыпки

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Цветник или клумба выглядит ухоженнее с садовой присыпкой. Она бывает разных цветов и форм. Удачно организована клумба может отвлечь внимание от дефектов на стене или фундаменте дома.

Материал используют для обрамления границ цветников, устройство садовых дорожек.

Она предоставляет цветнике яркости и своеобразии. Также защищает корни растений от солнца и замедляет рост сорняков.

Присыпка сохраняет влагу в почве и способствует поступлению в почву кислорода.

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Сейчас очень популярна цветок фрезия. Она без особого труда предоставляет клумбе потрясающий вид и украшает любой букет. Завезена этот цветок из Южной Африки, поэтому нужно соблюдать соответствующих условиях выращивания. Растение может достигать в высоту до 1 м. На нем растут мелкие цветы, которые выделяют запах похож на ландыши.