Чудо произошло: открыли самый большой парк цветов в карантин

Фото: vsitury.com.ua

В Нидерландах посетителей пустят в самый большой парк цветов Кекенхоф. Он будет открыт для публики 9, 10 и 11 апреля.

Через коронавирус количество билетов ограничено. Запустят только 5 тыяч посетителей в день.

Купить билет в Кекенхоф можно на официальном сайте парка. Затем надо записаться на бесплатный тест на коронавирус. Его сделать не позднее, чем за 40 часов до визита. Результат теста будет отправлен на электронную почту в течение часа.

Тюльпаны сначала привезли из Гималаев в Турцию, а в 17 веке из Турции их завезли в Нидерланды. Цветы хорошо прижились в этом климате и теперь ежегодно радуют глаз своим цветением.

В 1857 году местный барон поручил известным садоводам разбить вокруг его замка хороший английский парк. Уже после Второй мировой войны цветочные магнаты Лиссе решили создать развлекательный парк, который бы приносил прибыль благодаря продаже цветов. Для этого они начали выращивать не только тюльпаны, но и нарциссы, гиацинты, японскую сакуру. В 1949 году парк был готов принять первых посетителей и экспортеры организовали здесь выставку цветов под открытым небом.

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В апреле прошлого года в Нидерландах состоялся цветочный парад, который стартовал в Нордвейке и финишировал в Гарлеме. Парад цветов проходил через королевский парк цветов Кекенхоф, который славится на весь мир своими невероятными тюльпанами, розами, нарциссами. В парке около 7 млн цветов.

22 апреля в Нидерландах проходит крупнейший парад цветов в мире - Bloemen Corso. Ежегодно в третью субботу апреля в городок Нордвейк съезжаются тысячи туристов со всего мира. В день проведения фестиваля, все композиции преодолевают путь в 42 км с Нордвейке в Харлем. Походка сопровождается костюмированным шоу, музыкой, песнями и танцами.