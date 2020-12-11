Алюминиевые огурцы поражают видом и вкусом

Огурцы без шипов сеют зимой в теплицу. Фото: landlord.ua

Новинкой этого года является алюминиевые огурцы. Их так называют за оттенок плодов. В них гладкая кожица без шипов. Их отсутствие не меняет вкуса, только на форуме горечи.

Сорт вывели канадские селекционеры. Созревают за 2,5 месяца после посева.

Зимой огурцы сеют в теплице, потому что не боятся перепадов температур. Неприхотливый в уходе. Зимой досвечивают светодиодными лампами по 5:00.

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Для посева в контейнерах смешивают землю, перегной и солому. Семена замачивают в теплой воде до набухания.

Можно сеять в торфяные стаканчики. Так корешок не повредится при пересадке, так останется в почве. Поставить на стеллажи в теплице.

Когда вырастут 2 настоящих листа, пересадить в землю. Поставить сверху прутья, чтобы растения плелись. За полтора месяца она срывать огурцы.

Город хорошо подпитывать старой ботвой. Ее сложить в теплые грядки, которые придумал Владимир Разум. Получается натуральный бутерброд из нескольких слоев. Нельзя пропустить ни одного. О них - далее в статье.