5 советов, как правильно пересадить луковицы гладиолусов

Цибулини гладіолусів замотують в окремі газети

Луковицы гладиолусов выкапывают через месяц после цветения. Надо успеть до заморозков. Чтобы правильно определить этот период, ранние и поздние сорта лучше сажать отдельно.

1. Штык лопаты держать прямо, а не под наклоном, чтобы не перерезать корешок. Аккуратно подкопать и вынуть растение из земли.

2. Куст срезать острым секатором, оставляя надземную часть высотой не более 2 см. Луковицы промыть и положить на полчаса в крепкий раствор марганцовки - 2-5 г на 10 л воды.

3. Если луковица начала подгнивать, поврежденное место обрезать ножом и дезинфицировать.

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4. Разложить в тени, чтобы высохли. За неделю старую луковицу отделить от невесты.

5. Завернуть каждую отдельно в газету. Хранить гладиолусы на нижней полке холодильника или на балконе. Главное - не в полиэтиленовых пакетах. Там образуется много влаги, и гладиолусы гнить.

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