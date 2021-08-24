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вторник, 24 августа 2021 22:13

"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
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24 августа Украина отмечает День Независимости. Празднование 30-й годовщины провели в Киеве. На центральной площади прошла торжественная часть - военный парад и поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

В столичной подземке в 9:30 продолжаются бои за последние места в вагонах поезда - украинцы спешат на парад. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход и выход. В вышиванках и с венками на голове медленно пытаются протиснуться к улице Крещатик, где начинают торжества ко Дню Независимости.

Удаленный голос с колонок называет гостей праздника - глав государств, политиков, должностных лиц. Движение толпы не прекращается - кто спешит к сцене, а кто - убегает оттуда. Отпраздновать пришли десятки тысяч человек.

Здесь даже падать не страшно

- Не протиснуться, лучше бы дома трансляцию смотрели, - жалуется женщина с кофе в руках.

Вдоль улицы патрулируют правоохранители, на перекрестках стоят быстрые и пожарные авто. На военных машинах, как муравьи, сидят дети. В руках держат флажки, волосы девочек украшают цветы желтого и голубого цветов.

Большинство украинцев пришли на парад вместе с членами семьи. Самых маленьких держат на плечах.

- Хоть ты увидишь все, держись и не бойся, - говорит сыну низенькая женщина в венке с лентами. Малый возится у папы на голове. - Здесь даже падать не страшно - упадешь людям на головы, поймают.

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Ближе к дороге, где пойдут военные и стоит железный забор, давка среди людей сильнее. Дышать все труднее, большинство стоят без защитных масок, а солнце печет в голову.

- Что за наглость - пролезать между людьми, - возмущенно кричит человек грузинской внешности. Его попросили снять рюкзак. - Надо было вам, как мне, прийти за два часа до начала, чтобы занять лучшее место. Это ваш праздник, а не мой, стоило подумать.

Автор: Лилия Мыцко
  Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева

Пройти обратно в метро так же сложно, потому что люди бегут от давки. Чтобы увидеть действо - вылезают на крыши, бетонные сооружения, киоски с кофе, выступления на домах, мусорники и заборы.

- На параде с парнем проведем целый день. Потом пойдем на концерт на "Олимпийском", - говорит 28-летняя Татьяна Гудзь. Пришла на праздник в розовой вышиванке. - Нам получили билеты. Возмущенные, ведь будет выступать София Ротару, которая дает концерты в Крыму и России. Неправильно поступили с Зибровым, что не пригласили. Может, считают олдскульником, неинтересным.

В ресторанах и кафе показывают онлайн-трансляцию парада. Садятся за столики с незнакомцами и вместе восторженно выкрикивают, когда над городом пролетают самолеты. Те, кто не пытается вырвать кусок зрелища, занимают очередь за "Киевской перепичкой".

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- Надо уезжать, потому что закончится парад - нас снесут, - общаются в очереди два молодых лет 25 на вид.

Люди пролезают под красными лентами и выходят на дороги. В воздухе туманом застыл чад от военных машин. В небе пролетают истребители - пускают дым в цветах украинского флага.

- Большая гордость, что 30 лет назад Украина обрела независимость, хочется всегда чувствовать себя европейской свободной страной, - рассказывает врач из Хмельницкого 55-летняя Лариса Мокрицкая. - Имели проблемы с властями и бестолковым руководством, не хотели перестраиваться, держались за старые догмы, не понимали, что сделать, чтобы стать сильным государством. Сегодня нам всего хватает, когда держимся вместе. За 30 лет мы наконец почувствовали себя нацией и взяли курс на Европу.

Под КГГА начинают концерт. На праздник пригласили оркестр и оперных исполнителей. Под маленькой сценой танцуют дети со сладкой ватой и воздушными шариками в руках. Вкусности продают по 50 грн.

Автор: Лилия Мыцко
  Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева

Украинцы охотно покупают флаги - большие носят на плечах. Венки и украшения можно приобрести от 70 до 250 грн.

- Слава Украине!

- Героям слава!, - доносится отовсюду.

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Вдоль дороги выстроились зрители. От Бессарабской площади колонной идут участники Марша защитников Украины. Первыми идут члены семей Небесной Сотни и умерших воинов. За ними "коробка" близких военнопленных и пропавших бойцов. В руках несут портреты сыновей, мужей, отцов.

Перед воинами становятся на одно колено

- Спасибо! Спасибо! Спасибо!, - скандирует толпа. В глазах людей проступают слезы, на лице застыла благодарная улыбка. Перед воинами становятся на одно колено в знак уважения.

- Когда маршируют наши солдаты - перехватывает дыхание и слезы на глазах, - делится впечатлениями 18-летний студент Сергей Манченко. - Невероятные ощущения, все поднимается внутри.

Из парка "Тараса Шевченко" уже движутся к центральной улице колонны военных, ветеранов, активистов, инвалидов войны, капелланов, медиков и бойцов из разных регионов Украины, белорусской общины и крымского сообщества.

- Мы все разные, и это нас объединяет, - говорит 37-летняя шатенка Елена Голоднова.

- История и корни, - перебивает ее друг, 39-летний Роман Судык. Работает дизайнером в Институте энциклопедических исследований. - Большинство украинцев живет, будто у нас нет войны на Востоке. Не интересуются политикой и часто ведутся на популизм. Надо больше интересоваться актуальными событиями.

Майдан помог трансформироваться

- Анализировать надо и начать с семьи, воспитывать ценности, - добавляет Елена. - Но для этого должны быть знания. Майдан помог трансформироваться. Но лучше, чтобы изменения происходили не так радикально. Сегодня рассказывали о технике, ученых. Большинство даже не знает этого, потому что не разглашается.

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В один голос поют песню о Путине. В колонне вместе с ветеранами идут политики. Присоединился Порошенко, Турчинов, Гончарук.

- Утром не рискнули прийти, потому что молодежь затопчет, - рассказывает Людмила Лапшина, 62 года. Просит сфотографировать с подругой на фоне флага, что на большом экране за сценой.

- Зеленский правильно сделал, что парад устроил, - 56-летняя Ирина Ряжко радуется возможности попраздновать. - Однако старшее поколение нуждается, у нас проблемы все же с неравенством в обществе.

Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Фото: Лилия Мыцко
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева
Украинцы отпраздновали День Независимости в центре Киева

- Самая большая наша проблема - война с Россией, - добавляет Людмила. - Надеюсь, что станет лучше. Не доверяю уже ни одному президенту. Каждый день мечтаем о завершении войны. Ее не будет, когда Путина не станет.

- Хочу, чтобы Украина стала новым Голливудом, туристическим центром Европы. - 35-летняя Ольга Плющ отвлекается от фотосессии. С дочерью пришли в одинаковых платьях. - Мы очень талантливые, но не ценим себя. Поэтому мир еще не так серьезно воспринимает украинцев. Есть много художников, айтишников, ученых, актеров. Нужно не бояться заявлять о себе.

Небо затянуло серыми тучами. Падают первые капли дождя. Граждане спешат в метро. Большинство наслаждается прохладой после духоты.

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому дату празднования Дня Независимости изменили. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

Автор: Лилия МЫЦКО
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