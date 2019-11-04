Как выглядит заброшенный кинотеатр посреди города - фото

Фото: Ярослава Фонина

Кинотеатр "Алмаз" в Полтаве не работает с начала 2000-х. Его пытались отремонтировать еще в 2008 году, однако из-за отказа инвесторов этот проект превратился в долгострой.

Журналист Gazeta.ua посетил территорию кинотеатра и пообщался с местными жителями микрорайона "Алмазный".

"Еще с детства гулял по этим улицам, парком возле кинотеатра. Именно здесь видел свой первый фильм на большом экране", - рассказал Евгений Буряковский. Встретилась с ним в местном Парке воинов-интернационалистов, который находится рядом с кинотеатром.

По всему периметру кинотеатр огражден забором синего цвета, из-за которого здание почти не просматривается. Сам забор впервые установили еще в 2008 году во время реконструкции. С тех пор он постоянно обновлялся владельцами кинотеатра - предприятием "Экспосервис групп".

С 2019 года кинотеатр стал коммунальной собственностью города. Поэтому последний раз, в октябре, ограждение обновили за счет Полтавы. До этого она местами обвалилась, и на территорию кинотеатра можно было попасть без труда. Часто там можно было увидеть пьяниц и молодежь в поисках приключений.

"Я бегала по парку летом. Не раз слышала детские голоса из-за забора. А там же опасно!" - рассказала Эльвира Хаустова, что живет рядом с кинотеатром.

"Здесь рядом детская площадка! Прямо под забором почти каждый сезон развивают цирковое шатер, а еще здесь парк, популярный в мамочек с детьми! Ну как так можно?" - рассказала пенсионерка Ольга Алексеевна. Фамилию не назвала. Женщина работает на местном рынке и ежедневно ходит рядом с кинотеатром.

Сегодня на территории тихо - виднелись только кустарники и верх кинотеатра. Из нескольких метрах от ограждения, с одной из сторон разместили цирковое шатер. Рядом припарковали машины работники цирка.

Искала и щель между забором, через которую ранее пролезали дети, убрали.

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Кинотеатр "Алмаз" впервые открыли в 1993 году. Тогда он был одним из самых популярных мест для отдыха у горожан.