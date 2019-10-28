Стало известно, когда откроют Шулявский мост

Открыть движение транспорта Щулявским мостом должны в конце декабря. ФОТО: poglyad.tv

Реконструкция Шулявского путепровода идет без отклонений от графика. Все работы должны завершить по плану, то есть до конца 2019 года.

Сообщил об этом первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

"Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ", — написал он.

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Подрядчики, выполняющие реконструкцию Шулявского моста, сообщили, что работы планируется завершить в декабре. Как заверили строители, уже в начале ноября ася конструкция моста будет смонтирована на временных опорах.