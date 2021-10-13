"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару

Сегодня в Харькове простились с музыкантом и актером Михаилом "Миськом" Барбарой. Он неожиданно умер дома 11 октября в 49 лет. К юбилею не дожил чуть больше месяца.

Михаила отпели в Свято-Дмитриевском храме Украинской греко-католической церкви. Похоронили на харьковском городском кладбище №2.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на прощании с музыкантом. Пообщалась с его друзьями, родными и коллегами. Расспросила, каким Михаил был в неформальном общении и чем он им запомнится больше всего.

У храма люди начали собираться задолго до времени с которого было анонсировано начало прощания с Михаилом. Одной из первых в церковь пришла жена покойного музыканта Светлана Олешко. С ней Мисько прожил 15 лет.

- Он вечером почувствовал себя плохо, приехала "скорая". Давление было в норме, легкие чистые. Поставили капельницу - стало легче. Ночь спал спокойно. Утром снова закружилась голова. После обеда стало хуже. Его последние слова были: "Посиди возле меня". И все. Вызвала "скорую". Но врачи уже ... констатировали, - говорит Светлана.

Автор: Ольга СТЕНЬКО На прощание с соучредителем известной группы "Мертвий півень" пришло много людей

Она в темной одежде, черном респираторе и рюкзаком за плечом.

- Он был абсолютно счастливым человеком. Имел море планов, идей, песен, театральных проектов. Хотел их воплотить с различными музыкантами. Был на взлете. Выгорания не было. Как-то так случилось, что у нас была серия встреч с друзьями. Николай Княжицкий приехал, Ирина Подоляк приходила. Он начал записывать блок о культуре, мы записали три программы. Две уже смонтированы. Все как один говорили, как он хорошо выглядит и в какой он прекрасной форме. Мы были абсолютно счастливы, - добавляет Светлана Олешко.

Все как один говорили, как он хорошо выглядит

За 10 минут до часа дня в храм заходит темноволосая женщина в черной одежде - свитере и юбке до колен. Заносит пластиковое ведро с охапкой белых роз. Ставит у помоста для гроба. У стены мужчина в камуфляжных штанах и черном свитере ставит два больших венка из живых цветов - тоже белых. На одном из них золотистая лента с надписью: "От родителей, сестры, семьи из Львова". В воздухе разносится томный запах лилий.

Автор: Ольга СТЕНЬКО На прощание с соучредителем известной группы "Мертвий півень" пришло много людей

В начале второго у церкви начинают собираться люди, практически все - с цветами. Одним из первых приходит невысокий усатый мужчина в клетчатой куртке. Держит в руках букет темно-красных хризантем.

- Познакомился с Миськом через театр "Арабески" и Свету (Олешко. - Gazeta.ua). Я - фанат этого театра. Мне очень нравилось то, что делает Светлана и то, что пел Барбара. Последний раз видел его давно - в спектакле "Ромео и Джульетта". Он много ездил, поэтому мы после этого не встречались, - говорит 70-летний Григорий Штартман. - Внимательно следил за творчеством его и Светы. Я когда узнал (что Мисько умер. -Gazeta.ua), первая реакция - "не может такого быть". Он был в расцвете сил. Было много планов. Они собирались делать что-то общее с оперным театром.

Сходятся коллеги по театральной и музыкальной сцене, друзья. Останавливаются на улице, не поднимаясь по лестнице. На узком тротуаре всего собирается с полсотни человек. Приветствуют друг друга, улыбаются. Обмениваются воспоминаниями про Михаила.

- Папу забрали в реанимацию. И Миську сказали, какие надо лекарства. И, собственно, последние дни он бегал. 15 или 20 аптек оббегал. Был очень этим измучен, - рассказывает Ольга Резниченко, ведущая сотрудница Харьковского литературного музея. - И Наташа (Наталья Цымбал - ведущая актриса театра "Арабески". - Gazeta.ua) также не могла ... Еще и мама с ковидом у нее дома. Все заболели, она плачет - не знает, что ей делать. Мисько все оббегал, чтобы помочь.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Харьковчане, друзья и коллеги покойного - пришли отдать дань музыканту в последний раз

Прощание с Барбарой должно было начаться в 13:30, но задерживается на час. Впрочем, никто не спешит и не нервничает - люди ждут.

Когда я прочитал известие, что его не стало - это больно ударило по мне

- Я с ним познакомился на фестивале "Вывих". Снимал фильм об этом фесте. Они тогда только образовались - в начале 1990-х. Мы дружили - очень долго. Всю жизнь практически. Я всегда ходил на его концерты и он меня поддерживал на выборах в 2002 году, - вспоминает народный депутат Николай Княжицкий. – С Миськом общались первого числа. Он, узнав по телефону, что мы приедем к нему - пообещал выделить день и провести с нами. Устроил экскурсию: водил кладбищем, где теперь похоронен, Молодежным парком. Очень любил эти места. Затем мы были у них в гостях. Он имел кучу планов, обсуждали его юбилей. Когда я прочитал известие, что его не стало - это больно ударило по мне. Он прислал мне свои две песни еще 7 числа, с последнего альбома - "Европа" и "Проходит день, проходит ночь". Расстались на общих планах - как мы будем организовывать что-то во Львове и как мы это будем снимать. Говорили про институт театра. Я договаривался с другими депутатами подать этот проект.

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Рядом с нардепом стоят его земляки - львовяне, музыканты группы "Мертвий півень", которую когда-то создали вместе с Барбарой.

- Знаком с Михаилом из сентября 1989 года. Это был первый месяц, когда я был на свободе после советской армии. Его брат - наш будущий солист Любко Футорский, познакомил меня с кузеном - Миськом. С тех пор образовалась наша студенческая тусовка и мы отшагали вместе 25 лет, - вспоминает журналист, телеведущий, участник группы "Мертвий півень" Роман Чайка. – С Барбарой поддерживали контакты дистанционно. Фактически, концертную деятельность закончили в 2011 году, так и не закончив тур по альбому "Радио Афродиты". А с тех пор больше контактировали через интернет. Имели контакты и по другим проектам - он был голосом моего замысла "Сигал Спожив Союз". Лично виделись год назад. А списывались на мессенджере - готовили празднования его юбилея.

Барбара мечтал устроить несколько музыкальных событий во Львове. Фактически, собирался праздновать свое 50-летие.

Напротив дверей церкви останавливается черный катафалк. Четверо мужчин открывают заднюю дверь авто и поднимают закрытый гроб темно-коричневого дерева. Заносят его в храм и устанавливают на покрытый темно-красной тканью помост. После этого откручивают винты и снимают крышку гроба. В церковь тихо заходят люди. Становятся полукругом. На скамье у гроба с телом Миська садятся его жена и мать.

Автор: Ольга СТЕНЬКО Гроб с телом Михаила Барбары в храм привезли на черном катафалке

Священники отправляют чин похорон. В какой-то момент, когда владыка говорит о упокое души, из алтаря, где никого нет - доносится какой-то резкий звук. Будто распахнулось окно. Ведро и ваза с цветами, стоявших неподалеку гроба - переворачиваются. И только несколько человек успевают это заметить - певчие выводят поминальный канон.

Мать низко наклоняется над гробом и целует Михаила в лоб

После завершения службы священник приглашает родных и близких проститься с покойным. Светлана Олешко наклоняется над лицом умершего мужа и что-то тихо ему рассказывает. Касается его плеча и уходит. Мать низко наклоняется над гробом и целует Михаила в лоб. Несколько минут люди с цветами в руках стоят в полной тишине. Затем гроб закрывают и выносят из храма.

Похоронили Миська Барбару на старом харьковском кладбище №2. Это было одно из его любимых мест для прогулок и размышлений. Также он любил гулять в Молодежном парке, расположенном через дорогу. Там же находится и ресторан, который нравился Барбаре - "Шати". Там и устроили поминки. Столы накрыли на полсотни людей, но пришли два десятка близких.

Фото: Ольга СТЕНЬКО

"ПИЛИ ПИВО И УСТРАИВАЛИ СЕЙШИНЫ ДО УТРА"

Михаил "Мисько" Барбара родился 14 ноября 1971-го во Львове. Отец - инженер, мать - библиотекарь. Окончил школу с углубленным изучением немецкого языка. Учился в местном университете имени Ивана Франко, на факультетах прикладной математики и филологическом.

Посещал Свободный украинский университет в Мюнхене и школу документалистики Анджея Вайды в Варшаве. Работал музейным смотрителем, ведущим утреннего и ночного эфира радио "Люкс", артдиректором ночного клуба "Кукла" и художественной галереи "Волчок".

В 1989 году он стал одним из основателей рок-группы "Мертвий півень". Стал ее вокалистом.

Группа "Мертвий півень" записала 13 альбомов, становилась лауреатом фестивалей "Вывих" и "Червона рута"

"Было постоянное желание что-то делать. У меня было радио, была "Кукла" - клуб, в котором, например, были первые концерты "Океана Эльзы", которые перепевали "Бьютифул Карпаты". В этом клубе происходила масса всего: мы привозили "Lюk" из Харькова, или "Мандри", или "Крихітку" из Киева. Кроме того, там постоянно были концерты львовских групп. Мы там могли собраться музыкантами из разных групп, пили пиво и устраивали сейшины до утра ", - вспоминал тот период жизни Барбара.

Группа "Мертвий півень" записала 13 альбомов, становилась лауреатом фестивалей "Вывих" и "Червона рута".

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С 1998 года Михаил жил в Харькове. Был актером местного театра "Арабески".

"Сергей Жадан позвал "Півнів" выступать на фестивале "Апокалипсис начинается здесь", который был в Харькове. Там я познакомился с театром "Арабески". А уже в 2000 году Света Олешко, директор Арабесок, позвонила и сказала, что есть идея сделать спектакль, к которому музыку написали бы "Півні". В том спектакле, по пьесе Жадана "Веселого Рождества, Иисусе!" - я должен был сыграть Ирода. Не отказался, потому что это было идеей-фикс - играть в театре. Я помню, как мы репетировали в очень холодном помещении, затем была премьера в театре им. Заньковецкой во Львове. Я был приятно шокирован от того, как это все происходит. Потом еще играли в Киеве и Харькове. Здесь этот разовый проект должен был закончиться, но я вот до сих пор в Харькове", - говорил о работе в театре Мисько Барбара