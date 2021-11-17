"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом

Город Миргород в Полтавской области – один из самых известных курортов Украины. Славится своей минеральной водой. Она уникальна, поскольку имеет в составе 200 полезных химических элементов, способствующих лечению различных болезней. Извлекается из глубины в 700 м.

До пандемии коронавируса город принимал десятки тысяч туристов каждый год. Восстанавливаться сюда приезжало много иностранцев. Сейчас людей в санаториях в разы меньше. Несмотря на это, местные верят, что они не будут закрываться и интерес к Миргороду у отдыхающих вернется.

Знаменит Миргород и салом, которое продают на центральном рынке. Его вкусовые качества значительно отличаются от традиционного продукта, продаваемого в других городах Украины. Все потому, что его особым способом обжигают, говорят местные. Но рецепты не выдают.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в знаменитом курортном городе и узнала, как живет Миргород в условиях карантина.

В 8:00 на миргородском вещевом рынке только открываются контейнеры с товарами и магазины. Между собой разговаривают продавцы одежды, обуви, белья, игрушек.

Утренную беседу с соседкой по рынку ведет предприниматель 49-летний Сергей Динец - владелец сувенирного магазина. Считая меня покупательницей, спешит в свой магазин.

- Нет туристов вообще. И сезон кончился, да еще и пандемия. Самый сезон летом - это август месяц. А так-то здесь у нас село селом, – говорит. – Сюда ходим просто так, потому что никто не покупает. Будем закрывать магазины и ехать в Польшу. Пол базара уедет. Вот нам еще чуть-чуть поднимут налоги – и никого здесь не останется. Если не сбросят их, или хотя бы не заморозят на месте – нам хана. Базар можно вывозить.

Автор: Ольга Стенько Предприниматель Сергей Динец в своем киоске с сувенирами и посудой на Миргородском городском рынке

За киоск в месяц платит 700 грн. и еще 1700 грн. налога. Торгует сам - денег на зарплату наемному работнику нет. Город поддержки не оказывает, несмотря на то, что сувениры важны для туристической отрасли.

– Не могу сказать, чего из товара покупают больше. Когда как. Токошо, например, я продал клетчатую сумку за 50 гривен. Которую производит Польша. Мы тоже могли бы такие делать. Но чего-то у нас не то направление.

Делают ремонты, строят. На лучшее меняется

Несмотря не проблемы с работой, сам город мужчина считает комфортным для жизни.

– Делают ремонты, строят. На лучшее меняется. Только бы сюда люди ехали. И чтобы работа была.

– Чем Миргород может привлечь туристов кроме курортов? - спрашиваю.

– Есть музеи, выставки, красивые здания, - звонко вмешивается в разговор улыбающаяся женщина, заглядывающая в дверь. – Заходите ко мне в магазинчик, все расскажу.

Автор: Ольга Стенько В Миргороде продают много керамики с названием города

Леся Динец – бывшая жена Сергея. Свой магазин держит по соседству. Небольшое помещение с металлопластиковыми окнами и дверьми заставлено керамикой — сувенирами и посудой. Есть миски, горшки, кувшины, кастрюли, солонки, сахарницы, фигуры для сада. И кружки, стаканы, чашки, поилки. Последние – это сосуды с тонким носиком для питья минеральной воды. Неотъемлемый атрибут всех бальнеологических курортов.

– Мои сувениры пользуются спросом, особенно в сезон, – говорит Леся. – Покупают больше мелочей. На приличные суммы в свое время скупались россияне. Они более щедрые, а украинцы более экономные. Когда началась война, россиян стало ощутимо меньше, а с началом пандемии вообще их появление в диковинку. Украинцы покупают магнитики и чашки, поилки.

В сезон на торговле сувенирами удается за месяц заработать до 15 тыс. грн

В сезон на торговле сувенирами удается за месяц заработать до 15 тыс. грн, признается женщина. В другие месяцы, особенно в холодные, 10 тыс. заработка считает счастьем. Выкупает бизнес у своих конкурентов. В прошлом году торговала товаром одной семьи. Сейчас еще не успела распаковать коробки другой предпринимательницы – коллега Надежда распродала все по себестоимости и уехала на заработки – собирать яблоки в Польшу.

Леся не жалуется. Верит, что у ее любимого города все еще впереди.

– Мой родной город Миргород прогрессирует. Хоть я родилась не здесь, а во Львове. Сюда привезли в 3-месячном возрасте, – говорит. – У мамы была эндокринная болезнь, ей сказали менять место жительства. Маме сейчас 83 года. И если ее спросить, сожалеет ли хоть день, что сюда приехала, то ответ будет "нет". Отец был в свое время экскурсоводом. Больше всего гордимся курортом и его водой, улучшающей здоровье. "Березовый Гай" – санаторий номер один в Украине по лечению сахарного диабета.

Автор: Ольга Стенько На сувениры туристы покупают в Миргороде керамику

Кроме курорта Леся рекомендует посмотреть еще несколько мест в Миргороде.

– При въезде в город со стороны Киева есть санаторий "Південний". Там Кирпа, бывший министр транспорта, построил часовню (святого Пантелеймона. – Gazeta.ua), там такая аура хорошая! Еще иконостас керамтехникума, старый корпус. Туда можно зайти на экскурсию. Вам покажут музей – уникальная посуда, которую делали в техникуме в свое время. Из музеев еще есть краеведческий, рядом – Давида Гурамишвили.

Миргородское сало необычное! Нигде такого нет

Женщина подробно объясняет, где искать местные достопримечательности. Говорит, все в пешей доступности и как раз подходит для неторопливой прогулки. И уже практически вдогонку вспоминает о еще одной туристической приманке.

– А еще от нас, кроме магнитов, везут сало. Миргородское сало необычное! Нигде такого нет – его особым образом выжигают. Я тоже беру такое, покупаю на мясном рынке, очень люблю с прорезью. Продают по 200-220 гривен за килограмм. Для маленького города, конечно, дорого. Но вот киевляне не очень удивляются – в столице есть сало, говорят, и по 500. По крайней мере, хоть кусочек, но это должен попробовать каждый приезжающий, – подчеркивает предпринимательница.

Рынок оживает. Дразнительно пахнет жареными пирожками и кофе. В палатках появляются покупатели – рассматривают, примеряют, торгуются. Но больше всего людей идет мимо промтоварных рядов – в крытый рынок. Именно здесь продают свежее мясо.

Миргородский крытый рынок невелик, если сравнивать, например, с киевской Бессарабкой или даже с центральным рынком Полтавы. С другой стороны, много площади торговцам и не нужно, потому что здесь преобладает один товар – свинина. Мест, где продают свежую птицу, молочку, колбасы и сладости – в разы меньше.

Автор: Ольга Стенько Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало

Мясо и сало продавщицы выкладывают на металлические поддоны, пластиковые пакеты, а то и на бетонный прилавок. Маски и перчатки есть не у всех.

– Сало есть по 200, 130 и 100 гривен. Такое по 150, – продавец Оксана показывает на кусок белого сала без прорези, толщиной в два пальца. – Мы свиней и выращиваем, и покупаем у населения. Сало просмоленное, свежепросоленное и готовое к употреблению. Рецепт вам не скажу – я просто продаю. Его знают резчики.

Фартук Оксаны – самый белый в ряду. На руках новые синие нитриловые перчатки, выше – полиэтиленовые нарукавники. Черная маска из ткани прикрывает подбородок и нижнюю губу. Женщина вынимает длинные неширокие полоски сала из полиэтиленового пакета. Аккуратно сворачивает, складывает прямо на прилавок рядом с мясом.

Подбрюшина по 200. Мясо – лопатка по 120, ошеек – 130, балык – 140

– Мне бы сала пару кило. Спинки. И расскажите, почем сегодня мясо, – к продавщице напротив подходит женщина в молочно-белом шерстяном берете и темной куртке с искусственным мехом на капюшоне. В руках черный кошелек из кожзама и сложенный цветной пакет.

– Спинка по 150. А подбрюшина по 200. Мясо – лопатка по 120, ошеек – 130, балык – 140, – рассказывает продавщица.

Ее соседка по прилавку приглашает попробовать сало. Предлагает отрезать кусочек. Отказываюсь, потому что на указательном пальце женщины прорвалась перчатка, под ногтем что-то черное. Выглядит неаккуратно.

Автор: Ольга Стенько Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало

На соседнем ряду из всех выделяется яркой одеждой блондинка в красной трикотажной куртке и алой мохеровой шапке. Обслуживает покупателя.

– И сала еще кило два. Того, что по 200. И этот кусок по 150 тоже давайте. И о заказе же моем не забудьте, – заговорщически улыбается в седые усы пенсионер в темных очках под зимней кожаной шапкой с козырьком.

Продавщица взвешивает и считает покупку. Отделяет оранжевый пакет-майку, достает из-под прилавка кольцо жареной домашней колбасы. Показывает на ладони покупателю и ловко упаковывает. Мужчина одобрительно кивает и лезет в карман за деньгами. На мой вопрос, по чем колбаса – продавщица отвечает недовольно.

– Мы ее не продаем. Это под заказ для знакомых. Не мешайте. Видите, я занята. Обслуживаю человека, – хмурится.

Цены здесь такие, как и кругом. Просто каждый ходит к своему продавцу

Свининой на рынке торгуют около 20 продавщиц. Покупателей немного. Больше всего их собралось на дальнем ряду. Очередь из восьми человек стоят к одному из прилавков.

– Цены здесь такие, как и кругом. Просто каждый ходит к своему продавцу. Я привыкла здесь брать всегда, – объясняет женщина пенсионного возраста в голубой спортивной куртке. Опирается на синюю "кравчучку".

Фото: Ольга Стенько

– У нас у каждого свои клиенты, - ловко подтачивая нож отвечает продавщица. Не представляется. – У меня чаще всего берут местные. И приходит много туристов. Больше всего из Киева и из Западной.

– И с Мурманска, – широко улыбается, демонстрируя из-под усов золотой зуб высокий пенсионер в черной кожанке. Его замусоленная голубая маска стянута на подбородок. – Я живу здесь. Живу и здесь, и там. А сало покупаю и друзьям в Пензу шлю.

– Не отвлекайте мне покупателя, – широко улыбаясь, говорит продавщица. – С вас 725. А без сдачи нет? Ну, пусть будет 720.

Под навесом рынка стоят женщины с квашеной и маринованной капустой, огурцами и помидорами. Чуть дальше в узком проходе между закрытыми контейнерами – продаются цветы.

– Вот распродаю последние тюльпаны, уже сбрасываю цену. И два месяца каникул. Весной с 14 февраля заезжаю с семенами. А уже 5 марта приезжают розы, лилия, астильбы. Летом занимаюсь комнатными растениями – орхидеи привозятся из Голландии, а осенью – тюльпаны, – говорит, складывая луковички в пакет 35-летняя Марина Прокопенко. – А вообще, в Миргороде как таковой работы нет. У меня знакомые – и кумовья и другие – просто уезжают в большие города, в тот же Харьков. Работают по специальности там – например, экономистами. Муж у меня в теплосети работает инженером. И это ему еще очень повезло. Курорт почти не работает сейчас. Там медсестры переведены на полставки. У меня знакомая получает 72 гривны в день. Другая работает поваром, так ей немного легче, потому что может взять домой что-нибудь из продуктов.

Медсестры переведены на полставки. У меня знакомая получает 72 гривны в день

Перечисляет компании Миргорода, где еще, кроме торговли, работают местные. Кроме коммунальной сферы, педагогов и медиков есть еще дом культуры, два музея и городской совет. Из предприятий называет Миргородский завод минеральных вод.

Автор: Ольга Стенько Памятник миргородской свинье и выставка репродукций картин известных художников на аллее у Миргородской лужи

– Ребята работают, но тоже поурезали зарплаты, премии с них сняли. Раньше получали 13, теперь – 9 (тысяч – Gazeta.ua). Живем в курортном городе. Зарплаты как везде, а цены как на курорте. Хотя я не понимаю, какой там прямо такой курорт. Я родом из Хмельницкого, сюда вышла замуж. Звоню туда родителям – цены совсем другие. Сало там самое дорогое 150, здесь – 220. Здесь молоко домашнее 60 гривен трехлитровая банка, там – 40.

Недалеко от автостанции возвышается городской дом культуры – двухэтажное здание с белыми колоннами. Рядом стоит "скорая", немало людей. В помещении развернули городской пункт вакцинации.

В салоне машины сидят водитель и фельдшер. Не представляются.

– Холодно, а мы стоим – мерзнем. Каждый день дежурит бригада: вдруг кому-то плохо станет. Приходилось и помощь оказывать и из того света доставать человека. После укола, – говорит фельдшер.

Автор: Ольга Стенько Миргородский городской дом культуры. Здесь каждый день проводят вакцинацию и дежурит бригада "скорой"

С утра на вакцинацию пришли около 20 человек. Очередь живая, без предварительной записи. Внутри помещения тоже человек до 20. Заполняют бумаги, ждут осмотра врача и вакцинацию.

– Можно прививку сделать в поликлинике. Но сюда идти удобнее. Мы с мужем уже за второй дозой пришли, – говорит пенсионерка в надвинутой низко на лоб серой шерстяной вязаной шапке. – Разве это большая очередь? Мы так привыкли жить в нашем городе. Можно немного и постоять для дела.

– Кто крайний? Пожалуй, опять не вакцинируюсь, просто не выстою, – в очередь, опираясь на палку, ковыляет невысокая пожилая женщина с клетчатой пластиковой сумкой в руке.

Рассказывает, что приходит уже не первый раз. Стоять в очереди не может из-за больных ног. Потому никак не удается получить хотя бы одну дозу вакцины.

– Вакцинироваться у нас можно в любой из семи амбулаторий. И в центральном пункте – доме культуры. Туда съезжаются из города и отдаленных населенных пунктов громады, или района, – говорит по телефону городской голова Миргорода Сергей Соломаха. – По вакцинации у нас нормально – более 57% населения, если считать количество привитых людей пропорционально жителям всей громады.

Общий бюджет города 440 миллионов гривен в год

По словам мэра, пандемия сильно ударила по Миргороду. Однако не так критично, как по другим курортным городам. Ибо живем не одним туризмом, объясняет Соломаха.



– Общий бюджет города 440 миллионов гривен в год. Это уже с субвенциями от государства. То, что мы собираем – это около 220 миллионов. В этом году получили все, что запланировали, даже с перевыполнением. Бюджет на 2021 год составляли, учитывая все риски. Хотя, если сравнивать с бюджетами предыдущих лет, в этом году все гораздо хуже. Это означает, что у нас будет меньше денег на развитие города и общины.

Автор: Ольга Стенько На территории курорта действует 4 санатория, объединяющих два десятка корпусов и зданий

Для Миргорода курорт является самым большим источником поступлений в бюджет – дает 15% от общей суммы. Остальные это отчисления из бюджетных учреждений, крупных предприятий, среднего и малого бизнеса.

– Нет основного бюджетообразующего предприятия. За счет других компаний мы тоже можем существовать. Закрытие курорта на несколько месяцев прошлого года – это не катастрофа, а потери бюджета. Без которых мы смогли удержать коммунальное хозяйство и бюджетную сферу. Хотя если санатории закроют совсем, то это будет плохо. Больше всего пострадала сфера бизнесов, связанных с туризмом, – говорит Сергей Соломаха.

Чтобы поддержать курортные заведения – город разработал программу поддержки предпринимателей. Им предоставили налоговые льготы, в частности, снизили налог на недвижимость.

"Миргородкурорт" – центральный курорт города, который сейчас переживает не самый активный период. На его территории тихо. На аллеях и пешеходных дорожках практически безлюдно. Слышен только отдаленный гул большой улицы и крики птиц. Идеальное место для отдыха и неспешной прогулки перед обедом.

По аллее неторопливо идут две женщины – мать и дочь. Старшая соглашается поговорить о родном городе.

Автор: Ольга Стенько Бывшая медсестра курорта местная жительница Тамара Безрук прогуливается по аллеям вместе с дочерью

– В Миргороде живу уже более 40 лет, а родом из соседнего Лубенского района. Мне нравится город – чистый, обеспеченный всем, есть разные товары. Но вот с работой плохо, как и во всей стране. Я медсестра, 47 лет стажу. Первый год не работаю, потому что хватит уже, – говорит Тамара Игнатьевна Безрук, 69 лет.

Спрос на сало больший, чем на мясо

Зарплаты, которую платят медицинскому персоналу "Миргородкурорту" сейчас, хватает на жизнь, добавляет женщина.

– У меня старшая дочь в Лубнах. То цены на продукты некоторые у них даже дороже, чем в Миргороде. Внук в Киеве, то говорит, что у нас здесь все гораздо меньше стоит. Это сало разве что подорожало в этом году. Раньше обычная была цена – 100 и 80, даже за 60 можно было купить. Спрос на сало больший, чем на мясо. Поэтому и растет цена.

Автор: Ольга Стенько Знаменитая колоннада на главном входе в "Миргород-курорт". Местные жители стоят в очереди у отделения банка

Несмотря на середину ноября, на улице тепло и ясно. Солнечные лучи ярко, до боли в глазах, отражаются от купола и креста Свято-Успенской церкви на территории курорта. Весело играют на волнах реки Хорол, которая течет через Миргород.

Две ярко накрашенные блондинки в спортивных костюмах и коротких красных куртках, на мосту через реку делают фото с милым йоркширским терьером – передают его друг другу в руки. На берегу двое молодых мужчин что-то рассматривают в смартфоне, приставив велосипед к сиреневому кусту. Мимо них по аллее вдоль реки, медленно идут мужчина и женщина. Оба в черном.

– Финансирование курорта, когда люди перестали ездить, стает все меньше и меньше. Денег нет. Эту травку вырывали между плитами всегда. Сейчас она разрастается, – показывает на плитку под ногами 58-летний Станислав.

Местные уезжают в большие города, в Европу. Их место занимают те, кто приезжает из окрестных сел

Рассказывает, что до войны ездил отдыхать на курорт каждые два года, начиная с 2006-го.

– Город очень меняется. Точнее – люди. Местные уезжают в большие города, в Европу. Их место занимают те, кто приезжает из окрестных сел. Это видно по супермаркетам, например. Соответственно, несут сюда свой язык – суржик. Украинского в Миргороде вы сейчас практически не найдете. Хотя это естественный процесс – миграция. Мы тоже не "голубых кровей" – я родился в Вологодской области.

Автор: Ольга Стенько Станислав и Ирина, переехавшие в Миргород из Луганщины, прогуливаются по территории курорта

Станислав рассказывает, что в детстве с семьей переехал из России в Антрацит Луганской области. Учил украинский язык, несмотря на возможность отказаться. Его жена Ирина – из села Есауловка, недалеко от Антрацита.

3 сентября 2014 года, когда обстановка в их родном городе стала откровенно опасной – семья уехала. Благополучно преодолев блокпосты, в дороге стали выбирать место следования. Заказали комнату в Миргороде.

– Мы знали и любили город. А еще в тот момент квартиры во всех других городах сдавали с оплатой сразу за первый и последний месяц. А здесь посуточно, – объясняет мужчина.

Работы нет, людей сокращают, денег мало платят

Супруги признаются – пандемия добивает курорт.

– Мы же слышим, как между собой разговаривают местные сотрудники. Работы нет, людей сокращают, денег мало платят. Сейчас полностью закрыт Хорол – раньше хоть один из пяти корпусов работал зимой. А еще раньше было туристов из Средней Азии очень много, россиян, белорусов. Бывшие советские республики ехали. Сейчас весь бывший СССР в Турции отдыхает, – говорит мужчина.

Автор: Ольга Стенько Аллеями курорта приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало

– А вообще раньше мы даже на зиму заказывали путевки за два месяца. Здесь занято все было. В последний раз отдыхали с дочерью зимой 2013-го. А сейчас, мне кажется, все отдыхающие здесь социальные. Часть по профсоюзным путевкам, много пенсионеров, – добавляет женщина.

Рассказывают, что до пандемии на курортах было много дорогих машин с номерами разных областей. Сейчас такого нет.

– Обслуживание приятное, здесь ремонты хорошие сделали. Есть возможность сравнивать – были в Одессе и других областях. Все говорят, что стремятся по уровню заведений в Европу. Но там не дотягивают. Колхоз колхозом. Миргород тоже не дотягивает до европейского уровня – здесь все хорошо, стабильно, атмосфера маленького городка. Но все застыло, как в хорошей дорогой советской здравнице.

На территории есть два санатория, которые не принадлежат к акционерному обществу. Местные объясняют, что это собственность нефтегазовой компании.

Есть еще небольшой пансионат "Радужный". Постройки снаружи выглядят закрытыми и безлюдными, хотя и не заброшенными. Рядом, практически в центре курорта, расположено скромное двухэтажное здание – администрация курорта.

– Пандемия ударила по всем. В прошлом году мы так же на несколько месяцев закрывались. Только в мае понемногу начали открываться, привели все в соответствие с разработанными требованиями, - рассказывает ведущий менеджер курорта по связям с общественностью 59-летний Александр Гринь.

Говорим с ним в рабочем кабинете на втором этаже. Стены украшены красивыми фотографиями курорта.

Раньше приезжало много также из Канады, Новой Зеландии

– Конечно, стало меньше отдыхающих. Раньше в год это были десятки тысяч человек из 30 стран мира, приезжали семьями и целыми группами. В настоящее время едут единицы. Сейчас отдыхают много людей из Азербайджана, у нас с ними специальная программа действует. А вот Италия, Соединенные Штаты, Германия – сейчас оттуда немногие бывают. Раньше приезжало много также из Канады, Новой Зеландии. Тоже сейчас отсутствуют.

– В этом году, может, десять тысяч человек было. На транспорт не попадешь без сертификатов о вакцинации – поэтому не все могут приехать. Когда ввели эти правила, многие отказались от путевок.

Автор: Ольга Стенько территории курорта дальше вглубь ландшафтного парка ведет еще один мост. Это один из разработанных кардиологических маршрутов для прогулок отдыхающих

Из-за пандемии – на курорте уволилась часть персонала. Но большинство остались на местах, добавляет Гринь.

Всего на курорте работает около 700 человек.

– Зарплаты у нас невысокие. Средняя – на уровне 10 тысяч. Подход у курорта таков: деньги не проедали, а вкладывали. Благодаря этому вырвались в лидеры. В свое время ежегодно вкладывали два миллиона долларов – тогда это было 16 миллионов гривен. Сейчас в национальной валюте так и осталось, но в долларах это гораздо меньше. Если бы не пандемия, у нас бы работал большой закрытый бассейн. А так есть только открытый летний.

На курорте продолжается оптимизация расходов – отдыхающих санатория "Хорол" перевели в корпус "Полтавы".

– Курорт работает на около 40 процентов мощности. Это связываем не с сезоном, – объясняет мужчина. – К пандемии мы практически преодолели сезонность. Многие приезжали поправить здоровье как раз в холодное время года. А в новогодний период у нас вообще полная загрузка была – понятно, что в такое время интереснее отдохнуть на курорте, чем дома перед телевизором сидеть. Сейчас сидим и думаем над новогодней программой – что туда можно сделать в преддверии локдауна?

Цена за день пребывания на курорте – от 822 грн. Сюда входит проживание в номере с соседями, трехразовое питание, диагностика и лечение по выбранному профилю. Дополнительно оплачиваются косметические процедуры.

Цена за день пребывания на курорте – от 822 гривен

Четыре санатория курорта имеют разную лечебно-профилактическую специализацию. Основная – болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Здесь производят послеоперационную реабилитацию больным с кардиологическими заболеваниями. Санаторий "Березовая роща" специализируется на эффективном лечении сахарного диабета.

Автор: Ольга Стенько Аллеями курорта вдоль реки Хорол приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало

– Вода наша уникальна. В 2007 году в Австрии было проведено исследование. Нашли 200 микроэлементов. Назвали нашу воду коктейлем здоровья, выдали сертификат качества. Вода имеет слабую минерализацию – то есть, не дает осложнений, – добавляет Гринь. – Воду добывают с глубины 700 метров. Она защищена от внешних воздействий благодаря украинской системе подачи минеральной воды "Источник Люкс", которая исключает контакт воды с окружающей средой.

Главный бювет расположен на противоположном берегу реки Хорол – рядом с курортным домом культуры. Одноэтажное здание имеет интересную архитектуру и разноцветные витражи. Скамейки на площади перед бюветом пустые. Но на высоком лед-экране крутят рекламу курорта.



Единственные люди – до 10 торговцев у раскладных столов. Торгуют мылом ручной работы, эфирными маслами, сувенирами и одеждой – пижамами и халатами. Общаться не настроены.

Внутри бювет украшен натуральным камнем. За конторкой со стеклом сидит женщина в белом халате с коротким рукавом поверх тонкого вязаного свитера. С ним приятно гармонирует бирюзовая медицинская маска. На стойке и небольшом столе вокруг расставлены товары – лечебные косметические средства с бишофитом, конфеты в подарочных коробках, мелкие сувениры с логотипом курорта.

Водичку назначает врач. Как пить и какую

Возле одного из кранов женщина в спортивном костюме и куртке с низко надвинутым капюшоном – набирает из краника воду в чашку и выходит.

– Водичку назначает врач. Как пить и какую – теплую, холодную, до или после обеда, – объясняет медсестра бальнеогрязелечебницы Ирина Приходько. – Вода имеет оптимально теплую температуру, благодаря которой сразу начинается в организме лечебный процесс. Если тепленькая не подходит – заболевания бывают разные же – врач назначает холодную.

Автор: Ольга Стенько Итерьер главного бювета Миргородкурорта завораживает своими витражами

Отдыхающие посещают бювет по санаторно-курортным картам. Посетители же, не проживающие здесь, должны оплатить воду. Стоимость 3 грн. за 100 гр. Назначение курортного врача обязательно.

В бювет входят две пары курортников. Мужчина и женщина лет 30-35 в спортивной одежде энергично проходят вглубь помещения. Старшая пара – высокий грузный мужчина с палкой и более стройная и немного младше его женщина – набирают воду в чашки у ближайшего крана.

– Ездим каждый год лечиться. У обоих сахарный диабет, а в миргородской "Березовой роще" – лучшее лечение этой болезни. Берем курс на 18 дней. Уже после первой недели сахар улучшается. Благодаря воде, питанию и процедурам, – говорит 46-летняя Ирина.

– На сегодняшний, пятый день лечения – минус пять единиц сахара в крови, – добавляет ее муж, 65-летний Иван.

Приехали с Полтавской области. Ездят 17 лет подряд. С одной стороны, хвалят обслуживание, комфорт и питание. Но имеют и жалобы.

– Возможно, это из-за карантинных ограничений. Сократился период работы, в течение которого днем можно получить процедуру. Раньше был полный день, сейчас – до 13:00. Бегаешь до обеда, как загнанный конь. В прошлом году, когда было мало людей, нас из "Березовой рощи" перевели в корпус санатория "Полтава". Так он нам не подошел по питанию. Здесь в каждом санатории своя столовая, свое питание, разные диетические столы, – объясняет женщина.

Автор: Ольга Стенько На площади перед бюветом, где обычно жизнь кипит, сейчас тихо и практически пусто.

По развлечениям, говорит, сейчас ничего нет, разве что дискотека на открытом воздухе.

– Были в других санаториях Украины. И в Трускавце – мне там климат не подходит – горы близко, давление скачет в течение дня. И в Моршине. Там вода не такая, – добавляет Иван.

Пройдя территорию насквозь, выхожу на "въездные" ворота. Здесь пропускной пункт, где заезжают машины.

За забором, над территорией курорта – нависает многоэтажная недостройка из красного кирпича. Местные говорят, что уже лет восемь строят новый санаторий частные лица. Говорят, что владелец – россиянин. Якобы местный уроженец, имеющий нефтедобывающий бизнес в Тюмени.

Автор: Ольга Стенько На противоположной стороне реки Хорол строят еще один санаторий. Имя владельца не называют, но в городе говорят, что это уроженец Миргорода, а ныне россиянин - бизнесмен из Тюмени

Начинается извилистая ул. Троицкая. Преимущественно – это одноэтажная частная застройка. У нескольких домов больше этажей – мини-гостиницы. Места для ночевки можно найти и в частных домах. На воротах и заборах висят объявления о том, что хозяева сдают комнаты.

Есть две комнаты на сдачу. Можно в каждой жить вдвоем. 250 гривен в сутки

– Сейчас уже не принимаю людей. Начался отопительный сезон, а готовы ли вы платить за отопление? Дорого выходит. А в летние месяцы я селила. Есть две комнаты на сдачу. Можно в каждой жить вдвоем. 250 гривен в сутки. Есть все условия. Туалет, ванная и кухня – общие, – говорит по телефону женщина, представляется Галиной.

Пешеходная зона по центральной городской ул. им. Николая Гоголя разделена на две части. Половина промаркирована как велосипедная дорожка.

На противоположной стороне улицы за забором и высокими деревьями белеет двухэтажное здание середины XIX века. Баннер рядом сообщает, что его реконструируют в рамках президентской программы.

– Что, нравится? Красивая. Раньше была обычная школа, а сделают музыкальную, – возле меня останавливается мужчина на старом зеленом велосипеде. На заднем багажнике резиновой веревкой закреплены сложенные старые мешки, на руле висит белый пакет с ручками. – Если есть время, советую перейти на ту сторону, я вам еще красивый домик покажу здесь рядом.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание миргородской школы №1 сейчас реконструируют. Здесь будет центр эстетического воспитания учащейся молодежи

Мужчина ведет велосипед в руках через дорогу и дальше выходим на тихую улицу Грекова. Представляется Иваном Борисовичем. Коренной житель, проживший в городе всю жизнь, работал токарем. Сейчас – на пенсии.

– Миргород меняется к лучшему. Вот дорожки сделали, тротуары уложили. Отремонтировали старое здание и сделали из него ЦНАП, не так давно открыли, – проводит краткую экскурсию миргородец. - В Миргороде жить очень хорошо – если не касаться этих всех служб, связанных с переоформлением, документами. А так жизнь прекрасна. Еще у нас, кстати, есть местное радио и телевидение, что немаловажный факт для столь небольшого города. И вот там недавно передавали, что у нас идет перевыполнение бюджета на 15 миллионов. За счет чего же оно идет то перевыполнение?

Хлебзавод был. Не работает два или три года

Обращаю внимание на находящееся неподалеку предприятие. Закрытое.

– Это хлебзавод был. Не работает два или три года. Говорят, когда-нибудь его откроют, – объясняет мужчина.

Автор: Ольга Стенько Пенсионер Иван Борисович искренне переживает за родной Миргород и радуется тому, как меняется город

Уже за мостом через Хорол замечаю еще одно интересное здание. Когда-то здесь была городская дума. Сейчас подразделения районной администрации. Рядом, буквально за углом, расположена знаменитая Миргородская лужа – пруд с водоплавающими птицами. Считается, что вода имеет повышенное содержание минералов, благодаря чему не замерзает в самые сильные морозы. У ограды водоема можно найти статуи гоголевских героев. На стене забора находится экспозиция репродукций украинских художников.

Отсюда открывается вид на Свято-Успенский собор, по этой аллее можно попасть на территорию курорта.

Автор: Ольга Стенько Миргородский Свято-Успенский собор поражает настенными росписями

Миргородский краеведческий музей расположен недалеко от другой стороны курортной зоны – на улице Независимости. Работает каждый день, кроме среды.

– У нас старина, керамика, быт. Люди приезжают, им нравится. В прошлом году нам было 100 лет, – говорит смотритель музея Нина Кирилюк.

Экспозиция размещена в пяти залах. Рассказывает о военной славе древнего казацкого города, быте разных слоев местного населения, выдающихся людей. Отдельный зал посвящен современной российско-украинской войне.

250

км расстояние до Миргорода от Киева, до областного центра - 100 км. Добраться до курортного города можно по железной дороге. Удобно ходят скоростные экспрессы. Но от железнодорожного вокзала придется добираться в центр города. На такси либо маршруткой. Стоимость проезда в общественном транспорте 5 грн, однако во время прихода поездов в маршрутках может образоваться давка. Удобнее прибывать на автовокзал. Расположен возле городского рынка и практически напротив главного входа в курортную зону.