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"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
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&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
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"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
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Город Миргород в Полтавской области – один из самых известных курортов Украины. Славится своей минеральной водой. Она уникальна, поскольку имеет в составе 200 полезных химических элементов, способствующих лечению различных болезней. Извлекается из глубины в 700 м.

До пандемии коронавируса город принимал десятки тысяч туристов каждый год. Восстанавливаться сюда приезжало много иностранцев. Сейчас людей в санаториях в разы меньше. Несмотря на это, местные верят, что они не будут закрываться и интерес к Миргороду у отдыхающих вернется.

Знаменит Миргород и салом, которое продают на центральном рынке. Его вкусовые качества значительно отличаются от традиционного продукта, продаваемого в других городах Украины. Все потому, что его особым способом обжигают, говорят местные. Но рецепты не выдают.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в знаменитом курортном городе и узнала, как живет Миргород в условиях карантина.

В 8:00 на миргородском вещевом рынке только открываются контейнеры с товарами и магазины. Между собой разговаривают продавцы одежды, обуви, белья, игрушек.

Утренную беседу с соседкой по рынку ведет предприниматель 49-летний Сергей Динец - владелец сувенирного магазина. Считая меня покупательницей, спешит в свой магазин.

- Нет туристов вообще. И сезон кончился, да еще и пандемия. Самый сезон летом - это август месяц. А так-то здесь у нас село селом, – говорит. – Сюда ходим просто так, потому что никто не покупает. Будем закрывать магазины и ехать в Польшу. Пол базара уедет. Вот нам еще чуть-чуть поднимут налоги – и никого здесь не останется. Если не сбросят их, или хотя бы не заморозят на месте – нам хана. Базар можно вывозить.

Автор: Ольга Стенько
  Предприниматель Сергей Динец в своем киоске с сувенирами и посудой на Миргородском городском рынке
Предприниматель Сергей Динец в своем киоске с сувенирами и посудой на Миргородском городском рынке

За киоск в месяц платит 700 грн. и еще 1700 грн. налога. Торгует сам - денег на зарплату наемному работнику нет. Город поддержки не оказывает, несмотря на то, что сувениры важны для туристической отрасли.

– Не могу сказать, чего из товара покупают больше. Когда как. Токошо, например, я продал клетчатую сумку за 50 гривен. Которую производит Польша. Мы тоже могли бы такие делать. Но чего-то у нас не то направление.

Делают ремонты, строят. На лучшее меняется

Несмотря не проблемы с работой, сам город мужчина считает комфортным для жизни.

– Делают ремонты, строят. На лучшее меняется. Только бы сюда люди ехали. И чтобы работа была.

– Чем Миргород может привлечь туристов кроме курортов? - спрашиваю.

– Есть музеи, выставки, красивые здания, - звонко вмешивается в разговор улыбающаяся женщина, заглядывающая в дверь. – Заходите ко мне в магазинчик, все расскажу.

Автор: Ольга Стенько
  В Миргороде продают много керамики с названием города
В Миргороде продают много керамики с названием города

Леся Динец – бывшая жена Сергея. Свой магазин держит по соседству. Небольшое помещение с металлопластиковыми окнами и дверьми заставлено керамикой — сувенирами и посудой. Есть миски, горшки, кувшины, кастрюли, солонки, сахарницы, фигуры для сада. И кружки, стаканы, чашки, поилки. Последние – это сосуды с тонким носиком для питья минеральной воды. Неотъемлемый атрибут всех бальнеологических курортов.

– Мои сувениры пользуются спросом, особенно в сезон, – говорит Леся. – Покупают больше мелочей. На приличные суммы в свое время скупались россияне. Они более щедрые, а украинцы более экономные. Когда началась война, россиян стало ощутимо меньше, а с началом пандемии вообще их появление в диковинку. Украинцы покупают магнитики и чашки, поилки.

В сезон на торговле сувенирами удается за месяц заработать до 15 тыс. грн

В сезон на торговле сувенирами удается за месяц заработать до 15 тыс. грн, признается женщина. В другие месяцы, особенно в холодные, 10 тыс. заработка считает счастьем. Выкупает бизнес у своих конкурентов. В прошлом году торговала товаром одной семьи. Сейчас еще не успела распаковать коробки другой предпринимательницы – коллега Надежда распродала все по себестоимости и уехала на заработки – собирать яблоки в Польшу.

Леся не жалуется. Верит, что у ее любимого города все еще впереди.

– Мой родной город Миргород прогрессирует. Хоть я родилась не здесь, а во Львове. Сюда привезли в 3-месячном возрасте, – говорит. – У мамы была эндокринная болезнь, ей сказали менять место жительства. Маме сейчас 83 года. И если ее спросить, сожалеет ли хоть день, что сюда приехала, то ответ будет "нет". Отец был в свое время экскурсоводом. Больше всего гордимся курортом и его водой, улучшающей здоровье. "Березовый Гай" – санаторий номер один в Украине по лечению сахарного диабета.

Автор: Ольга Стенько
  На сувениры туристы покупают в Миргороде керамику
На сувениры туристы покупают в Миргороде керамику

Кроме курорта Леся рекомендует посмотреть еще несколько мест в Миргороде.

– При въезде в город со стороны Киева есть санаторий "Південний". Там Кирпа, бывший министр транспорта, построил часовню (святого Пантелеймона. – Gazeta.ua), там такая аура хорошая! Еще иконостас керамтехникума, старый корпус. Туда можно зайти на экскурсию. Вам покажут музей – уникальная посуда, которую делали в техникуме в свое время. Из музеев еще есть краеведческий, рядом – Давида Гурамишвили.

Миргородское сало необычное! Нигде такого нет

Женщина подробно объясняет, где искать местные достопримечательности. Говорит, все в пешей доступности и как раз подходит для неторопливой прогулки. И уже практически вдогонку вспоминает о еще одной туристической приманке.

– А еще от нас, кроме магнитов, везут сало. Миргородское сало необычное! Нигде такого нет – его особым образом выжигают. Я тоже беру такое, покупаю на мясном рынке, очень люблю с прорезью. Продают по 200-220 гривен за килограмм. Для маленького города, конечно, дорого. Но вот киевляне не очень удивляются – в столице есть сало, говорят, и по 500. По крайней мере, хоть кусочек, но это должен попробовать каждый приезжающий, – подчеркивает предпринимательница.

Рынок оживает. Дразнительно пахнет жареными пирожками и кофе. В палатках появляются покупатели – рассматривают, примеряют, торгуются. Но больше всего людей идет мимо промтоварных рядов – в крытый рынок. Именно здесь продают свежее мясо.

Миргородский крытый рынок невелик, если сравнивать, например, с киевской Бессарабкой или даже с центральным рынком Полтавы. С другой стороны, много площади торговцам и не нужно, потому что здесь преобладает один товар – свинина. Мест, где продают свежую птицу, молочку, колбасы и сладости – в разы меньше.

Автор: Ольга Стенько
  Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало
Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало

Мясо и сало продавщицы выкладывают на металлические поддоны, пластиковые пакеты, а то и на бетонный прилавок. Маски и перчатки есть не у всех.

– Сало есть по 200, 130 и 100 гривен. Такое по 150, – продавец Оксана показывает на кусок белого сала без прорези, толщиной в два пальца. – Мы свиней и выращиваем, и покупаем у населения. Сало просмоленное, свежепросоленное и готовое к употреблению. Рецепт вам не скажу – я просто продаю. Его знают резчики.

Фартук Оксаны – самый белый в ряду. На руках новые синие нитриловые перчатки, выше – полиэтиленовые нарукавники. Черная маска из ткани прикрывает подбородок и нижнюю губу. Женщина вынимает длинные неширокие полоски сала из полиэтиленового пакета. Аккуратно сворачивает, складывает прямо на прилавок рядом с мясом.

Подбрюшина по 200. Мясо – лопатка по 120, ошеек – 130, балык – 140

– Мне бы сала пару кило. Спинки. И расскажите, почем сегодня мясо, – к продавщице напротив подходит женщина в молочно-белом шерстяном берете и темной куртке с искусственным мехом на капюшоне. В руках черный кошелек из кожзама и сложенный цветной пакет.

– Спинка по 150. А подбрюшина по 200. Мясо – лопатка по 120, ошеек – 130, балык – 140, – рассказывает продавщица.

Ее соседка по прилавку приглашает попробовать сало. Предлагает отрезать кусочек. Отказываюсь, потому что на указательном пальце женщины прорвалась перчатка, под ногтем что-то черное. Выглядит неаккуратно.

Автор: Ольга Стенько
  Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало
Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало

На соседнем ряду из всех выделяется яркой одеждой блондинка в красной трикотажной куртке и алой мохеровой шапке. Обслуживает покупателя.

– И сала еще кило два. Того, что по 200. И этот кусок по 150 тоже давайте. И о заказе же моем не забудьте, – заговорщически улыбается в седые усы пенсионер в темных очках под зимней кожаной шапкой с козырьком.

Продавщица взвешивает и считает покупку. Отделяет оранжевый пакет-майку, достает из-под прилавка кольцо жареной домашней колбасы. Показывает на ладони покупателю и ловко упаковывает. Мужчина одобрительно кивает и лезет в карман за деньгами. На мой вопрос, по чем колбаса – продавщица отвечает недовольно.

– Мы ее не продаем. Это под заказ для знакомых. Не мешайте. Видите, я занята. Обслуживаю человека, – хмурится.

Цены здесь такие, как и кругом. Просто каждый ходит к своему продавцу

Свининой на рынке торгуют около 20 продавщиц. Покупателей немного. Больше всего их собралось на дальнем ряду. Очередь из восьми человек стоят к одному из прилавков.

– Цены здесь такие, как и кругом. Просто каждый ходит к своему продавцу. Я привыкла здесь брать всегда, – объясняет женщина пенсионного возраста в голубой спортивной куртке. Опирается на синюю "кравчучку".

Миргородский городской дом культуры. Здесь каждый день проводят вакцинацию и дежурит бригада "скорой"
Фото: Ольга Стенько
Знаменитая колоннада на главном входе в "Миргород-курорт". Местные жители стоят в очереди у отделения банка
Миргородский рынок. В крытом рынке главный товар – свинина и особое миргородское сало
Памятник миргородской свинье и выставка репродукций картин известных художников на аллее у Миргородской лужи
На территории курорта действует 4 санатория, объединяющих два десятка корпусов и зданий

– У нас у каждого свои клиенты, - ловко подтачивая нож отвечает продавщица. Не представляется. – У меня чаще всего берут местные. И приходит много туристов. Больше всего из Киева и из Западной.

– И с Мурманска, – широко улыбается, демонстрируя из-под усов золотой зуб высокий пенсионер в черной кожанке. Его замусоленная голубая маска стянута на подбородок. – Я живу здесь. Живу и здесь, и там. А сало покупаю и друзьям в Пензу шлю.

– Не отвлекайте мне покупателя, – широко улыбаясь, говорит продавщица. – С вас 725. А без сдачи нет? Ну, пусть будет 720.

Под навесом рынка стоят женщины с квашеной и маринованной капустой, огурцами и помидорами. Чуть дальше в узком проходе между закрытыми контейнерами – продаются цветы.

– Вот распродаю последние тюльпаны, уже сбрасываю цену. И два месяца каникул. Весной с 14 февраля заезжаю с семенами. А уже 5 марта приезжают розы, лилия, астильбы. Летом занимаюсь комнатными растениями – орхидеи привозятся из Голландии, а осенью – тюльпаны, – говорит, складывая луковички в пакет 35-летняя Марина Прокопенко. – А вообще, в Миргороде как таковой работы нет. У меня знакомые – и кумовья и другие – просто уезжают в большие города, в тот же Харьков. Работают по специальности там – например, экономистами. Муж у меня в теплосети работает инженером. И это ему еще очень повезло. Курорт почти не работает сейчас. Там медсестры переведены на полставки. У меня знакомая получает 72 гривны в день. Другая работает поваром, так ей немного легче, потому что может взять домой что-нибудь из продуктов.

Медсестры переведены на полставки. У меня знакомая получает 72 гривны в день

Перечисляет компании Миргорода, где еще, кроме торговли, работают местные. Кроме коммунальной сферы, педагогов и медиков есть еще дом культуры, два музея и городской совет. Из предприятий называет Миргородский завод минеральных вод.

Автор: Ольга Стенько
  Памятник миргородской свинье и выставка репродукций картин известных художников на аллее у Миргородской лужи
Памятник миргородской свинье и выставка репродукций картин известных художников на аллее у Миргородской лужи

– Ребята работают, но тоже поурезали зарплаты, премии с них сняли. Раньше получали 13, теперь – 9 (тысяч – Gazeta.ua). Живем в курортном городе. Зарплаты как везде, а цены как на курорте. Хотя я не понимаю, какой там прямо такой курорт. Я родом из Хмельницкого, сюда вышла замуж. Звоню туда родителям – цены совсем другие. Сало там самое дорогое 150, здесь – 220. Здесь молоко домашнее 60 гривен трехлитровая банка, там – 40.

Недалеко от автостанции возвышается городской дом культуры – двухэтажное здание с белыми колоннами. Рядом стоит "скорая", немало людей. В помещении развернули городской пункт вакцинации.

В салоне машины сидят водитель и фельдшер. Не представляются.

– Холодно, а мы стоим – мерзнем. Каждый день дежурит бригада: вдруг кому-то плохо станет. Приходилось и помощь оказывать и из того света доставать человека. После укола, – говорит фельдшер.

Автор: Ольга Стенько
  Миргородский городской дом культуры. Здесь каждый день проводят вакцинацию и дежурит бригада "скорой"
Миргородский городской дом культуры. Здесь каждый день проводят вакцинацию и дежурит бригада "скорой"

С утра на вакцинацию пришли около 20 человек. Очередь живая, без предварительной записи. Внутри помещения тоже человек до 20. Заполняют бумаги, ждут осмотра врача и вакцинацию.

– Можно прививку сделать в поликлинике. Но сюда идти удобнее. Мы с мужем уже за второй дозой пришли, – говорит пенсионерка в надвинутой низко на лоб серой шерстяной вязаной шапке. – Разве это большая очередь? Мы так привыкли жить в нашем городе. Можно немного и постоять для дела.

– Кто крайний? Пожалуй, опять не вакцинируюсь, просто не выстою, – в очередь, опираясь на палку, ковыляет невысокая пожилая женщина с клетчатой пластиковой сумкой в руке.

Рассказывает, что приходит уже не первый раз. Стоять в очереди не может из-за больных ног. Потому никак не удается получить хотя бы одну дозу вакцины.

– Вакцинироваться у нас можно в любой из семи амбулаторий. И в центральном пункте – доме культуры. Туда съезжаются из города и отдаленных населенных пунктов громады, или района, – говорит по телефону городской голова Миргорода Сергей Соломаха. – По вакцинации у нас нормально – более 57% населения, если считать количество привитых людей пропорционально жителям всей громады.

Общий бюджет города 440 миллионов гривен в год

По словам мэра, пандемия сильно ударила по Миргороду. Однако не так критично, как по другим курортным городам. Ибо живем не одним туризмом, объясняет Соломаха.

– Общий бюджет города 440 миллионов гривен в год. Это уже с субвенциями от государства. То, что мы собираем – это около 220 миллионов. В этом году получили все, что запланировали, даже с перевыполнением. Бюджет на 2021 год составляли, учитывая все риски. Хотя, если сравнивать с бюджетами предыдущих лет, в этом году все гораздо хуже. Это означает, что у нас будет меньше денег на развитие города и общины.

Автор: Ольга Стенько
  На территории курорта действует 4 санатория, объединяющих два десятка корпусов и зданий
На территории курорта действует 4 санатория, объединяющих два десятка корпусов и зданий

Для Миргорода курорт является самым большим источником поступлений в бюджет – дает 15% от общей суммы. Остальные это отчисления из бюджетных учреждений, крупных предприятий, среднего и малого бизнеса.

– Нет основного бюджетообразующего предприятия. За счет других компаний мы тоже можем существовать. Закрытие курорта на несколько месяцев прошлого года – это не катастрофа, а потери бюджета. Без которых мы смогли удержать коммунальное хозяйство и бюджетную сферу. Хотя если санатории закроют совсем, то это будет плохо. Больше всего пострадала сфера бизнесов, связанных с туризмом, – говорит Сергей Соломаха.

Чтобы поддержать курортные заведения – город разработал программу поддержки предпринимателей. Им предоставили налоговые льготы, в частности, снизили налог на недвижимость.

"Миргородкурорт" – центральный курорт города, который сейчас переживает не самый активный период. На его территории тихо. На аллеях и пешеходных дорожках практически безлюдно. Слышен только отдаленный гул большой улицы и крики птиц. Идеальное место для отдыха и неспешной прогулки перед обедом.

По аллее неторопливо идут две женщины – мать и дочь. Старшая соглашается поговорить о родном городе.

Автор: Ольга Стенько
  Бывшая медсестра курорта местная жительница Тамара Безрук прогуливается по аллеям вместе с дочерью
Бывшая медсестра курорта местная жительница Тамара Безрук прогуливается по аллеям вместе с дочерью

– В Миргороде живу уже более 40 лет, а родом из соседнего Лубенского района. Мне нравится город – чистый, обеспеченный всем, есть разные товары. Но вот с работой плохо, как и во всей стране. Я медсестра, 47 лет стажу. Первый год не работаю, потому что хватит уже, – говорит Тамара Игнатьевна Безрук, 69 лет.

Спрос на сало больший, чем на мясо

Зарплаты, которую платят медицинскому персоналу "Миргородкурорту" сейчас, хватает на жизнь, добавляет женщина.

– У меня старшая дочь в Лубнах. То цены на продукты некоторые у них даже дороже, чем в Миргороде. Внук в Киеве, то говорит, что у нас здесь все гораздо меньше стоит. Это сало разве что подорожало в этом году. Раньше обычная была цена – 100 и 80, даже за 60 можно было купить. Спрос на сало больший, чем на мясо. Поэтому и растет цена.

Автор: Ольга Стенько
  Знаменитая колоннада на главном входе в "Миргород-курорт". Местные жители стоят в очереди у отделения банка
Знаменитая колоннада на главном входе в "Миргород-курорт". Местные жители стоят в очереди у отделения банка

Несмотря на середину ноября, на улице тепло и ясно. Солнечные лучи ярко, до боли в глазах, отражаются от купола и креста Свято-Успенской церкви на территории курорта. Весело играют на волнах реки Хорол, которая течет через Миргород.

Две ярко накрашенные блондинки в спортивных костюмах и коротких красных куртках, на мосту через реку делают фото с милым йоркширским терьером – передают его друг другу в руки. На берегу двое молодых мужчин что-то рассматривают в смартфоне, приставив велосипед к сиреневому кусту. Мимо них по аллее вдоль реки, медленно идут мужчина и женщина. Оба в черном.

– Финансирование курорта, когда люди перестали ездить, стает все меньше и меньше. Денег нет. Эту травку вырывали между плитами всегда. Сейчас она разрастается, – показывает на плитку под ногами 58-летний Станислав.

Местные уезжают в большие города, в Европу. Их место занимают те, кто приезжает из окрестных сел

Рассказывает, что до войны ездил отдыхать на курорт каждые два года, начиная с 2006-го.

– Город очень меняется. Точнее – люди. Местные уезжают в большие города, в Европу. Их место занимают те, кто приезжает из окрестных сел. Это видно по супермаркетам, например. Соответственно, несут сюда свой язык – суржик. Украинского в Миргороде вы сейчас практически не найдете. Хотя это естественный процесс – миграция. Мы тоже не "голубых кровей" – я родился в Вологодской области.

Автор: Ольга Стенько
  Станислав и Ирина, переехавшие в Миргород из Луганщины, прогуливаются по территории курорта
Станислав и Ирина, переехавшие в Миргород из Луганщины, прогуливаются по территории курорта

Станислав рассказывает, что в детстве с семьей переехал из России в Антрацит Луганской области. Учил украинский язык, несмотря на возможность отказаться. Его жена Ирина – из села Есауловка, недалеко от Антрацита.

3 сентября 2014 года, когда обстановка в их родном городе стала откровенно опасной – семья уехала. Благополучно преодолев блокпосты, в дороге стали выбирать место следования. Заказали комнату в Миргороде.

– Мы знали и любили город. А еще в тот момент квартиры во всех других городах сдавали с оплатой сразу за первый и последний месяц. А здесь посуточно, – объясняет мужчина.

Работы нет, людей сокращают, денег мало платят

Супруги признаются – пандемия добивает курорт.

– Мы же слышим, как между собой разговаривают местные сотрудники. Работы нет, людей сокращают, денег мало платят. Сейчас полностью закрыт Хорол – раньше хоть один из пяти корпусов работал зимой. А еще раньше было туристов из Средней Азии очень много, россиян, белорусов. Бывшие советские республики ехали. Сейчас весь бывший СССР в Турции отдыхает, – говорит мужчина.

Автор: Ольга Стенько
  Аллеями курорта приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало
Аллеями курорта приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало

– А вообще раньше мы даже на зиму заказывали путевки за два месяца. Здесь занято все было. В последний раз отдыхали с дочерью зимой 2013-го. А сейчас, мне кажется, все отдыхающие здесь социальные. Часть по профсоюзным путевкам, много пенсионеров, – добавляет женщина.

Рассказывают, что до пандемии на курортах было много дорогих машин с номерами разных областей. Сейчас такого нет.

– Обслуживание приятное, здесь ремонты хорошие сделали. Есть возможность сравнивать – были в Одессе и других областях. Все говорят, что стремятся по уровню заведений в Европу. Но там не дотягивают. Колхоз колхозом. Миргород тоже не дотягивает до европейского уровня – здесь все хорошо, стабильно, атмосфера маленького городка. Но все застыло, как в хорошей дорогой советской здравнице.

На территории есть два санатория, которые не принадлежат к акционерному обществу. Местные объясняют, что это собственность нефтегазовой компании.

Есть еще небольшой пансионат "Радужный". Постройки снаружи выглядят закрытыми и безлюдными, хотя и не заброшенными. Рядом, практически в центре курорта, расположено скромное двухэтажное здание – администрация курорта.

– Пандемия ударила по всем. В прошлом году мы так же на несколько месяцев закрывались. Только в мае понемногу начали открываться, привели все в соответствие с разработанными требованиями, - рассказывает ведущий менеджер курорта по связям с общественностью 59-летний Александр Гринь.

Говорим с ним в рабочем кабинете на втором этаже. Стены украшены красивыми фотографиями курорта.

Раньше приезжало много также из Канады, Новой Зеландии

– Конечно, стало меньше отдыхающих. Раньше в год это были десятки тысяч человек из 30 стран мира, приезжали семьями и целыми группами. В настоящее время едут единицы. Сейчас отдыхают много людей из Азербайджана, у нас с ними специальная программа действует. А вот Италия, Соединенные Штаты, Германия – сейчас оттуда немногие бывают. Раньше приезжало много также из Канады, Новой Зеландии. Тоже сейчас отсутствуют.

– В этом году, может, десять тысяч человек было. На транспорт не попадешь без сертификатов о вакцинации – поэтому не все могут приехать. Когда ввели эти правила, многие отказались от путевок.

Автор: Ольга Стенько
  территории курорта дальше вглубь ландшафтного парка ведет еще один мост. Это один из разработанных кардиологических маршрутов для прогулок отдыхающих
территории курорта дальше вглубь ландшафтного парка ведет еще один мост. Это один из разработанных кардиологических маршрутов для прогулок отдыхающих

Из-за пандемии – на курорте уволилась часть персонала. Но большинство остались на местах, добавляет Гринь.

Всего на курорте работает около 700 человек.

– Зарплаты у нас невысокие. Средняя – на уровне 10 тысяч. Подход у курорта таков: деньги не проедали, а вкладывали. Благодаря этому вырвались в лидеры. В свое время ежегодно вкладывали два миллиона долларов – тогда это было 16 миллионов гривен. Сейчас в национальной валюте так и осталось, но в долларах это гораздо меньше. Если бы не пандемия, у нас бы работал большой закрытый бассейн. А так есть только открытый летний.

На курорте продолжается оптимизация расходов – отдыхающих санатория "Хорол" перевели в корпус "Полтавы".

– Курорт работает на около 40 процентов мощности. Это связываем не с сезоном, – объясняет мужчина. – К пандемии мы практически преодолели сезонность. Многие приезжали поправить здоровье как раз в холодное время года. А в новогодний период у нас вообще полная загрузка была – понятно, что в такое время интереснее отдохнуть на курорте, чем дома перед телевизором сидеть. Сейчас сидим и думаем над новогодней программой – что туда можно сделать в преддверии локдауна?

Цена за день пребывания на курорте – от 822 грн. Сюда входит проживание в номере с соседями, трехразовое питание, диагностика и лечение по выбранному профилю. Дополнительно оплачиваются косметические процедуры.

Цена за день пребывания на курорте – от 822 гривен

Четыре санатория курорта имеют разную лечебно-профилактическую специализацию. Основная – болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Здесь производят послеоперационную реабилитацию больным с кардиологическими заболеваниями. Санаторий "Березовая роща" специализируется на эффективном лечении сахарного диабета.

Автор: Ольга Стенько
  Аллеями курорта вдоль реки Хорол приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало
Аллеями курорта вдоль реки Хорол приятно прогуляться. Но сейчас людей очень мало

– Вода наша уникальна. В 2007 году в Австрии было проведено исследование. Нашли 200 микроэлементов. Назвали нашу воду коктейлем здоровья, выдали сертификат качества. Вода имеет слабую минерализацию – то есть, не дает осложнений, – добавляет Гринь. – Воду добывают с глубины 700 метров. Она защищена от внешних воздействий благодаря украинской системе подачи минеральной воды "Источник Люкс", которая исключает контакт воды с окружающей средой.

Главный бювет расположен на противоположном берегу реки Хорол – рядом с курортным домом культуры. Одноэтажное здание имеет интересную архитектуру и разноцветные витражи. Скамейки на площади перед бюветом пустые. Но на высоком лед-экране крутят рекламу курорта.

Единственные люди – до 10 торговцев у раскладных столов. Торгуют мылом ручной работы, эфирными маслами, сувенирами и одеждой – пижамами и халатами. Общаться не настроены.

Внутри бювет украшен натуральным камнем. За конторкой со стеклом сидит женщина в белом халате с коротким рукавом поверх тонкого вязаного свитера. С ним приятно гармонирует бирюзовая медицинская маска. На стойке и небольшом столе вокруг расставлены товары – лечебные косметические средства с бишофитом, конфеты в подарочных коробках, мелкие сувениры с логотипом курорта.

Водичку назначает врач. Как пить и какую

Возле одного из кранов женщина в спортивном костюме и куртке с низко надвинутым капюшоном – набирает из краника воду в чашку и выходит.

– Водичку назначает врач. Как пить и какую – теплую, холодную, до или после обеда, – объясняет медсестра бальнеогрязелечебницы Ирина Приходько. – Вода имеет оптимально теплую температуру, благодаря которой сразу начинается в организме лечебный процесс. Если тепленькая не подходит – заболевания бывают разные же – врач назначает холодную.

Автор: Ольга Стенько
  Итерьер главного бювета Миргородкурорта завораживает своими витражами
Итерьер главного бювета Миргородкурорта завораживает своими витражами

Отдыхающие посещают бювет по санаторно-курортным картам. Посетители же, не проживающие здесь, должны оплатить воду. Стоимость 3 грн. за 100 гр. Назначение курортного врача обязательно.

В бювет входят две пары курортников. Мужчина и женщина лет 30-35 в спортивной одежде энергично проходят вглубь помещения. Старшая пара – высокий грузный мужчина с палкой и более стройная и немного младше его женщина – набирают воду в чашки у ближайшего крана.

– Ездим каждый год лечиться. У обоих сахарный диабет, а в миргородской "Березовой роще" – лучшее лечение этой болезни. Берем курс на 18 дней. Уже после первой недели сахар улучшается. Благодаря воде, питанию и процедурам, – говорит 46-летняя Ирина.

– На сегодняшний, пятый день лечения – минус пять единиц сахара в крови, – добавляет ее муж, 65-летний Иван.

Приехали с Полтавской области. Ездят 17 лет подряд. С одной стороны, хвалят обслуживание, комфорт и питание. Но имеют и жалобы.

– Возможно, это из-за карантинных ограничений. Сократился период работы, в течение которого днем можно получить процедуру. Раньше был полный день, сейчас – до 13:00. Бегаешь до обеда, как загнанный конь. В прошлом году, когда было мало людей, нас из "Березовой рощи" перевели в корпус санатория "Полтава". Так он нам не подошел по питанию. Здесь в каждом санатории своя столовая, свое питание, разные диетические столы, – объясняет женщина.

Автор: Ольга Стенько
  На площади перед бюветом, где обычно жизнь кипит, сейчас тихо и практически пусто.
На площади перед бюветом, где обычно жизнь кипит, сейчас тихо и практически пусто.

По развлечениям, говорит, сейчас ничего нет, разве что дискотека на открытом воздухе.

– Были в других санаториях Украины. И в Трускавце – мне там климат не подходит – горы близко, давление скачет в течение дня. И в Моршине. Там вода не такая, – добавляет Иван.

Пройдя территорию насквозь, выхожу на "въездные" ворота. Здесь пропускной пункт, где заезжают машины.

За забором, над территорией курорта – нависает многоэтажная недостройка из красного кирпича. Местные говорят, что уже лет восемь строят новый санаторий частные лица. Говорят, что владелец – россиянин. Якобы местный уроженец, имеющий нефтедобывающий бизнес в Тюмени.

Автор: Ольга Стенько
  На противоположной стороне реки Хорол строят еще один санаторий. Имя владельца не называют, но в городе говорят, что это уроженец Миргорода, а ныне россиянин - бизнесмен из Тюмени
На противоположной стороне реки Хорол строят еще один санаторий. Имя владельца не называют, но в городе говорят, что это уроженец Миргорода, а ныне россиянин - бизнесмен из Тюмени

Начинается извилистая ул. Троицкая. Преимущественно – это одноэтажная частная застройка. У нескольких домов больше этажей – мини-гостиницы. Места для ночевки можно найти и в частных домах. На воротах и заборах висят объявления о том, что хозяева сдают комнаты.

Есть две комнаты на сдачу. Можно в каждой жить вдвоем. 250 гривен в сутки

– Сейчас уже не принимаю людей. Начался отопительный сезон, а готовы ли вы платить за отопление? Дорого выходит. А в летние месяцы я селила. Есть две комнаты на сдачу. Можно в каждой жить вдвоем. 250 гривен в сутки. Есть все условия. Туалет, ванная и кухня – общие, – говорит по телефону женщина, представляется Галиной.

Пешеходная зона по центральной городской ул. им. Николая Гоголя разделена на две части. Половина промаркирована как велосипедная дорожка.

На противоположной стороне улицы за забором и высокими деревьями белеет двухэтажное здание середины XIX века. Баннер рядом сообщает, что его реконструируют в рамках президентской программы.

– Что, нравится? Красивая. Раньше была обычная школа, а сделают музыкальную, – возле меня останавливается мужчина на старом зеленом велосипеде. На заднем багажнике резиновой веревкой закреплены сложенные старые мешки, на руле висит белый пакет с ручками. – Если есть время, советую перейти на ту сторону, я вам еще красивый домик покажу здесь рядом.

Автор: Ольга Стенько
  Бывшее здание миргородской школы №1 сейчас реконструируют. Здесь будет центр эстетического воспитания учащейся молодежи
Бывшее здание миргородской школы №1 сейчас реконструируют. Здесь будет центр эстетического воспитания учащейся молодежи

Мужчина ведет велосипед в руках через дорогу и дальше выходим на тихую улицу Грекова. Представляется Иваном Борисовичем. Коренной житель, проживший в городе всю жизнь, работал токарем. Сейчас – на пенсии.

– Миргород меняется к лучшему. Вот дорожки сделали, тротуары уложили. Отремонтировали старое здание и сделали из него ЦНАП, не так давно открыли, – проводит краткую экскурсию миргородец. - В Миргороде жить очень хорошо – если не касаться этих всех служб, связанных с переоформлением, документами. А так жизнь прекрасна. Еще у нас, кстати, есть местное радио и телевидение, что немаловажный факт для столь небольшого города. И вот там недавно передавали, что у нас идет перевыполнение бюджета на 15 миллионов. За счет чего же оно идет то перевыполнение?

Хлебзавод был. Не работает два или три года

Обращаю внимание на находящееся неподалеку предприятие. Закрытое.

– Это хлебзавод был. Не работает два или три года. Говорят, когда-нибудь его откроют, – объясняет мужчина.

Автор: Ольга Стенько
  Пенсионер Иван Борисович искренне переживает за родной Миргород и радуется тому, как меняется город
Пенсионер Иван Борисович искренне переживает за родной Миргород и радуется тому, как меняется город

Уже за мостом через Хорол замечаю еще одно интересное здание. Когда-то здесь была городская дума. Сейчас подразделения районной администрации. Рядом, буквально за углом, расположена знаменитая Миргородская лужа – пруд с водоплавающими птицами. Считается, что вода имеет повышенное содержание минералов, благодаря чему не замерзает в самые сильные морозы. У ограды водоема можно найти статуи гоголевских героев. На стене забора находится экспозиция репродукций украинских художников.

Отсюда открывается вид на Свято-Успенский собор, по этой аллее можно попасть на территорию курорта.

Автор: Ольга Стенько
  Миргородский Свято-Успенский собор поражает настенными росписями
Миргородский Свято-Успенский собор поражает настенными росписями

Миргородский краеведческий музей расположен недалеко от другой стороны курортной зоны – на улице Независимости. Работает каждый день, кроме среды.
– У нас старина, керамика, быт. Люди приезжают, им нравится. В прошлом году нам было 100 лет, – говорит смотритель музея Нина Кирилюк.

Экспозиция размещена в пяти залах. Рассказывает о военной славе древнего казацкого города, быте разных слоев местного населения, выдающихся людей. Отдельный зал посвящен современной российско-украинской войне.

250

км расстояние до Миргорода от Киева, до областного центра - 100 км. Добраться до курортного города можно по железной дороге. Удобно ходят скоростные экспрессы. Но от железнодорожного вокзала придется добираться в центр города. На такси либо маршруткой. Стоимость проезда в общественном транспорте 5 грн, однако во время прихода поездов в маршрутках может образоваться давка. Удобнее прибывать на автовокзал. Расположен возле городского рынка и практически напротив главного входа в курортную зону.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Сейчас вы читаете новость «"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
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