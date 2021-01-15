4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе

Фото: Анатолий Гаевский

В Одессе действует самая многочисленная в стране община хасидского движения "Хабад". Там в нее входят 30 тыс. человек. Религиозная община имеет синагогу и сеть частных учебно-воспитательных комплексов "Хабад Ор-Авнер". Как учатся дети в этих учебных заведениях в фоторепортажи на Gazeta.ua.

В учебную сеть входят три садика, две начальные и одна старшая школы, два интерната-пансионата, университет. Работает ешива - высшее духовное еврейское учебное заведение. Обучение бесплатное.

Посещать детские сады и школы вместе с местными детьми могут и дети из других городов.

- Вместе с программой Министерства образования дети проходят еще одну - культурную еврейскую программу. Учат четыре языка: украинский, иврит, английский и русский, - рассказывает Хая Вольф. Занимается сетью учебных заведений. Ее муж раввин Авраам Вольф возглавляет общину. Приехали в Украину из Израиля.

- До пандемии много волонтеров проводили мастер-классы и занятия для детей. От этого пришлось отказаться. Как и от помощи врачей из Израиля и США. Ранее на три дня приезжали, например, окулисты и проверяли всех, ставили диагнозы.

От государства на детей под нашей опекой получаем около 3 тысяч гривен социальной помощи. Но не все они без родителей. Есть такие, кого родные временно у нас оставили. Мужчина привез детей и сказал, что заберет. Но это не будет скоро. У него больная жена, сам пережил инсульт. Дети на каникулы ездят к родственникам. Бывает, просим навещать забирать к себе. Часто никто не отзывается.

Репортаж о жизни хасидской общины "Хабад" в Одессе читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.