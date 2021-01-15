 
Ексклюзивы
1/5
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 63
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Просмотров: 90
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
Просмотров: 693
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 297
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 981
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 378
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 369
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 666
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 783
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 765
Фото
Все фото
7
28
3
23
26
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения &quot;Хабад&quot; в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
&quot;Ведрами определяем количество осадков&quot; - Гайсинская метеостанция работает в жилом доме
"Ведрами определяем количество осадков" - Гайсинская метеостанция работает в жилом доме
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Видео
Все видео
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
"Женщину выбросило на улицу. Сверху на нее упала бетонная плита" - как приходят в себя после взрыва жители дома на Позняках
"Женщину выбросило на улицу. Сверху на нее упала бетонная плита" - как приходят в себя после взрыва жители дома на Позняках
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Карантин: как живет Киев без общественного транспорта
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
Просмотров: 693
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 297
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1287
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5292
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 657
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 540
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 19:48

4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
7

  Комментировать

В Одессе в религиозной общине "Хабад" действует собственная сеть частных учебно-воспитательных комплексов. Здесь могут учиться не только местные дети, но и из других городов Украины. С детского сада учат 4 языка
Фото: Анатолий Гаевский
В Одессе в религиозной общине "Хабад" действует собственная сеть частных учебно-воспитательных комплексов. Здесь могут учиться не только местные дети, но и из других городов Украины. С детского сада учат 4 языка
В Одессе в религиозной общине "Хабад" действует собственная сеть частных учебно-воспитательных комплексов. Здесь могут учиться не только местные дети, но и из других городов Украины. С детского сада учат 4 языка
В Одессе в религиозной общине "Хабад" действует собственная сеть частных учебно-воспитательных комплексов. Здесь могут учиться не только местные дети, но и из других городов Украины. С детского сада учат 4 языка
Занимается развитием сети учебно-воспитательных заведений Хая Вольф. Ее муж раввин Авраам Вольф возглавляет общину.

В Одессе действует самая многочисленная в стране община хасидского движения "Хабад". Там в нее входят 30 тыс. человек. Религиозная община имеет синагогу и сеть частных учебно-воспитательных комплексов "Хабад Ор-Авнер". Как учатся дети в этих учебных заведениях в фоторепортажи на Gazeta.ua.

В учебную сеть входят три садика, две начальные и одна старшая школы, два интерната-пансионата, университет. Работает ешива - высшее духовное еврейское учебное заведение. Обучение бесплатное.
Посещать детские сады и школы вместе с местными детьми могут и дети из других городов.
- Вместе с программой Министерства образования дети проходят еще одну - культурную еврейскую программу. Учат четыре языка: украинский, иврит, английский и русский, - рассказывает Хая Вольф. Занимается сетью учебных заведений. Ее муж раввин Авраам Вольф возглавляет общину. Приехали в Украину из Израиля.
- До пандемии много волонтеров проводили мастер-классы и занятия для детей. От этого пришлось отказаться. Как и от помощи врачей из Израиля и США. Ранее на три дня приезжали, например, окулисты и проверяли всех, ставили диагнозы.
От государства на детей под нашей опекой получаем около 3 тысяч гривен социальной помощи. Но не все они без родителей. Есть такие, кого родные временно у нас оставили. Мужчина привез детей и сказал, что заберет. Но это не будет скоро. У него больная жена, сам пережил инсульт. Дети на каникулы ездят к родственникам. Бывает, просим навещать забирать к себе. Часто никто не отзывается.

Репортаж о жизни хасидской общины "Хабад" в Одессе читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 19540
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 12340
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 9720
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7371
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 7353
Репортаж
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
Областной центр накрыло снегом - атмосферные фото с утра до ночи
28
 Просмотров: 1251
"Ведрами определяем количество осадков" - Гайсинская метеостанция работает в жилом доме
"Ведрами определяем количество осадков" - Гайсинская метеостанция работает в жилом доме
3
 Просмотров: 630
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
23
 Просмотров: 4977
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 2 Просмотров: 7983
В домике Николая бесплатно раздают подарки
В домике Николая бесплатно раздают подарки
11
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 867
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть