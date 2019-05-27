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понедельник, 27 мая 2019 15:40

Звезды академической сцены Японии выполнят шедевры мировой классики во Львове

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Звезды академической сцены Японии выполнят шедевры мировой классики во Львове
Во Львовской филармонии выступят звезды академической сцены Японии. Фото: пресс-центр Львовской филармонии.

29 мая, в 19.00 в рамках 38 международного фестиваля музыкального искусства "Виртуозы" во Львовской национальной филармонии пройдет мероприятие "Лучшие Концерты & Солисты Японии".

"Много ли мы знаем об искусстве Японии? О художников, музыкантов? Восточная культура всегда была для европейцев несколько экзотической, интересной, непривычной. А что нам известно точно - это то, что японские академические музыканты славятся образцовой техникой исполнения", - отмечают организаторы события .

Посетители смогут услышать Концерт для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса, Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского, Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Роберта Шумана Концерт для фортепиано с оркестром №3 до минор.

На сцене филармонии выступят солисты из Японии - скрипачка Юки Йошида, виолончелист Юсуке Инада, пианисты Май Одори и Терухиса Мару в сопровождении Академического камерного оркестра "Виртуозы Львова" под управлением Шюнґо Морияма.

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23 мая во Львове прощались с основателем художественного объединения "Дзига" и проводником "революции на граните" Маркияном Иващишином. Культурный деятель внезапно умер 21 мая во 52-летнем возрасте. У него оборвался тромб.

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