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четверг, 06 августа 2020 09:52

Звездного фотографа обвиняют в педофилии
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Личность мужчины, которого задержали на Полтавщине за изнасилование 9-летней девочки, раскрыли СМИ. 31-летний Валетин Василенко работал в рейтинговых телешоу и знаком со звездами украинского шоубизнеса.

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, жителя Полтавщины обоснованно подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера.

Фотографа Валентина Василенко обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки
Фото: facebook.com/valvas.pro
Фотографа Валентина Василенко обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки
Фотографа Валентина Василенко обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки
Фотографа Валентина Василенко обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки
Фотографа Валентина Василенко обвиняют в изнасиловании 9-летней девочки

В субботу 1 августа к участковому офицеру полиции обратилась жительница Сумского района, которая сообщила, что ее 9-летняя дочь встречалась со взрослым мужчиной, который совершал с ней недопустимы действия. Как выяснили следователи, девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. После нескольких дней переписки, они договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

В пятницу 31 июля мужчина приехал за девочкой на собственном авто и пообещал свозить в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование. После этого мужчина продолжил писать девушке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку.

Эта переписка уже происходила под контролем правоохранительных органов, которые оперативно установили личность мужчины и в воскресенье, 2 августа с участием роты особого назначения задержали его в Полтавской области. Правоохранители сразу сообщили, что 31-летний мужчина - известный фотограф с Полтавщины.

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Позже в СМИ появилась информация, что за изнасилование девочки задержали популярного украинского фотографа Валентина Василенко, жителя города Горишни Плавни Полтавской области. Судя по фотографиям на фого страницах в соцсетях, он работал в рейтинговых телешоу и знаком со многими звездами украинского шоубиза, а также часто путешествовал за границей.

Задержанному 3 августа объявила подозрение в растлении малолетней и совершении действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого человека. 4 августа решением Ковпаковского районного суда. Сумы мужчине избрали мерк пресечения в виде содержания под стражей до 29 сентября 2020 года без права на залог.

Полиция установила всех участников издевательства над 6-летнем мальчиком из Сум. Правоохранители впервые за почти 2 недели рассказали о ходе расследования. Речь идет о многомесячных издевательствах старшеклассников над ребенком на территории школы. Мальчика систематически унижали и даже насиловали, и все это снимали на видео.

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Дата
06
августа

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