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четверг, 06 августа 2020 08:05

Изнасилование 6-летнего мальчика: полиция установила всех подозреваемых

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Изнасилование 6-летнего мальчика: полиция установила всех подозреваемых
В Сумах 7 подростков месяцами издевались над 6-летним мальчиком. Его систематически унижали и даже насиловали, и все это снимали на видео. Фото: ТСН

Полиция установила всех участников издевательства над 6-летнем мальчиком из Сум. Правоохранители впервые за почти 2 недели рассказали о ходе расследования. Речь идет о многомесячных издевательствах старшеклассников над ребенком на территории школы. Мальчика систематически унижали и даже насиловали, и все это снимали на видео.

Уже известно, что обидчиков 7. Самому старшему - 14-летнему - грозит уголовная ответственность. Остальным, учитывая возраст, меры воспитательного характера, говорится в ТСН.

Жители города, пораженные жестокостью преступления, дважды выходили на митинги. И говорят, только после этого полиция таки открыла производство. Но там обвинения в бездеятельности отрицают. Говорят, дело открыли не под давлением общественности, а только когда собрали необходимые доказательства.

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Слухи о том, что дядя одного из подростков работает в полиции, не подтвердили, но и не опровергнули.

"Сейчас говорится о некоем отца, отношение к правоохранительным органам, тогда дяде, и все остальное. Я со своей стороны уверяю - я родословную каждого подростка, который возможно является фигурантом в этом уголовном производстве, не знаю. Со своей стороны заверяю, что никаких ограничений в отношении родственников. Мы ко всем подходим объективно", - сообщил в.и.о. руководителя следственного отдела ГУ ЧП Сумщины Сергей Скребец.

31 июля в одном из микрорайонов Сум собрались возмущенные люди. Причиной этому, по их словам, стало то, что компания местных подростков издевается над пенсионерами, совершает кражи и изнасиловала 6-летнего мальчика. Эту информацию устанавливают полицейские.

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