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пятница, 17 мая 2019 04:10

Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19

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В Винницком краеведческом музее показали, чем развлекались раньше до появления гаджетов
Фото: фото: Татьяна САРАХАН
В Винницком краеведческом музее показали, чем развлекались раньше до появления гаджетов
В Винницком краеведческом музее показали, чем развлекались раньше до появления гаджетов
В Винницком краеведческом музее показали, чем развлекались раньше до появления гаджетов
В Винницком краеведческом музее показали, чем развлекались раньше до появления гаджетов

В Винницком областном краеведческом музее открылась выставка "Жизнь без смартфона".

Ее посвятили Международному дню музеев.

"Планшеты, телефонии, ноутбуки - более 10 лет эти гаджеты не вызывали никаких эмоций. Сейчас мы настолько привыкли к смартфонам, что не представляем жизни без них. Кажется, что она остановилось. Но жизнь без них таки есть. Мы собрали множество забытых вещей из частных коллекций, которые развлекали винничан дома и не только. Хочется, чтобы на компьютерах не потеряли человеческое общение", - рассказывает Gazeta.ua заведующая научно-исследовательского отдела новейшей истории Винницкого областного краеведческого музея Лариса Семенко.

На выставке представили музыкальные инструменты середины XIX в, радио, патефон, радиолу, магнитофон бабиный, транзистор и телевизор 1940-1960-х гг. Самый интересный оптический прибор - стереоскоп нач. ХХ века

"Мужчина делал ремонт в своем доме в Старом городе. Принес и говорит: "У меня он валяется. Пусть еще и у вас поваляется в музее. Этот бинокулярный прибор предназначен для просмотра "объемных" фотографий. Своего рода 3D-прибор, который позволяет рассматривать картинки в 3D-формате. К ним были парные фотографии, которые закладывались в рамку. Много было фотографий на тему путешествий", - объясняет Лариса Семенко.

Среди вещей - есть много игрушек - волчок, электронная игра 80-90-х годов "Ну, погоди", знаменитое лото 60-х годов, которые имели все дети.

"Также есть всем известная морская игра "Морской бой". Лего выпускал винницкий завод "Терминал"", - добавляет ученая.

Выставка продлится до 30 июня.

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В Виннице установили светофоры для людей, которые зависят от смартфона и не могут его скрыть при переходе дороги. Дублеры светофоров появились в двух местах города.

Если эксперимент с дублирующей подсветкой светофоров будет эффективным и его воспримут жители, то продолжат оборудовать такими устройствами и другие участки.

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