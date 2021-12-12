Жительница Мелитополя предстала перед судом, потому что выносила мусор без паспорта

Женщине угрожал штраф 17 тысяч гривен. Фото: DW

В Мелитополе, что в Запорожской области, жительница выносила мусор без паспорта, чем нарушила карантинные требования.

Об этой истории сообщила судья горрайонного суда Лилия Дараган. Видео опубликовано на YouTube-канале РИА "Мелитополь".

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"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор в мусорные баки, ... она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом было учтено то обстоятельство, что не был столь значительный ущерб причинен, и судом было применено устное замечание.Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание - оно одно только может быть - 17 тысяч гривен штраф. И где же пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов - и 17 тысяч гривен штраф", - рассказала Дараган.

Однако суд помиловал женщину.

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